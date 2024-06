video suggerito

La Spagna vola ai quarti degli Europei dopo il poker rifilato alla Georgia: sfiderà la Germania Sarà Spagna-Germania la sfida ai quarti di finale degli Europei. La Roja ha battuto 4-1 la Georgia e si aggiudica così il passaggio del turno dove sfiderà i padroni di casa allenati da Naglesmann. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Sarà Spagna-Germania la sfida ai quarti di finale degli Europei. La Roja ha battuto 4-1 la Georgia e si aggiudica così il passaggio del turno dove sfiderà i padroni di casa allenati da Naglesmann. Dopo l'iniziale vantaggio georgiano per via di una sfortunata autorete di Le Normand, la Spagna prende il largo prima gol col di Rodri che pareggia la sfida e poi dilaga nella ripresa. Fabian Ruiz fa 2-1 poi Nico Williams e Dani Olmo confezionano il poker che consente alla Roja di prosegue il proprio cammino agli Europei.

L'esultanza della Georgia dopo l'iniziale vantaggio.

La Georgia spaventa la Spagna nel primo tempo

La Georgia nel primo tempo si presenta davanti alla Spagna con la consapevolezza di volerla mettere subito in difficoltà. E così ne esce una prima parte di gara assolutamente divertente a Colonia. Kvara e compagni cercano di difendersi dal possesso palla spagnolo riuscendo incredibilmente a trovare ancora la via del gol. I georgiani vanno infatti avanti al primo affondo con la sfortunata autorete di Le Normand. Dalla destra parte l'azione della Georgia con Kakabadze il quale mette un cross che finisce sul difensore spagnolo prima di beffare Unai Simon.

Il centrale nel tentativo di anticipare Kvara finisce per causare una sfortunata autorete. La Spagna non si spaventa e fa partire l'assedio alla porta di Mamardashvili. Il portiere georgiano è bravo prima su Cucurella e poi su Williams ma ci pensa Rodri a segnare il pareggio prima dell'intervallo. Nel momento più complicato la riprende la Roja: il centrocampista del City dal limite apre per Williams, che a sua volta gli restituisce il pallone. Sinistro piazzato da fuori area, stavolta Mamardashvili non può nulla. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

Il gol di Rodri per il momentaneo 1-1.

La Roja fa il suo dovere nella ripresa e passa il turno

Nella ripresa la Spagna sa che deve iniziare bene per non far prendere coraggio alla Georgia e così infatti trova immediatamente il gol del sorpasso e della rimonta completata. Al minuto 51, dagli sviluppi del calcio di punizione di Yamal, è ancora il talento del Barcellona a ricevere e crossare dalla destra. L'assist è perfetto per la testa di Fabian Ruiz. Il centrocampista del PSG è completamente dimenticato dalla difesa georgiana e libero di battere Mamardashvili. La Spagna dunque passa in vantaggio e lo fa con uno dei suoi giocatori più in forma.

Morata e Yamal successivamente hanno ancora la possibilità di fare gol ma i loro tentativi non finiscono in rete. La Georgia però non molla e si fa vedere con un'incursione a sinistra di Tsitaishvili. Il giocatore riceve in area ma non guarda al centro: il suo sinistro finisce direttamente sul fondo. Girandola di sostituzione a partire dal minuto 60 per entrambe le Nazionali. La Spagna si vede annullare un gol (autogol ndr) su cross di Yamal e poi segna il tris con Williams che praticamente chiude il discorso qualificazione. Nel finale c'è spazio anche per il poker di Dani Olmo. La Roja vola ai quarti.