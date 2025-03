video suggerito

Unai Simon si rifiuta di rispondere a una domanda: ha un conto in sospeso con un giornalista Il portiere della Spagna ha fermato il giornalista che stava facendo la prima domanda in conferenza stampa: "Dopo quello che è successo tra noi agli Europei non risponderò"

A cura di Ada Cotugno

La Spagna scenderà in campo per cercare la qualificazione alle semifinali di Nations League nel doppio impegno contro l'Olanda ma all'interno dell'ambiente ci sono frizioni che riaffiorano dopo mesi. È per questo che Unai Simon si è rifiutato di rispondere alla prima domanda saltata fuori in conferenza stampa: a porla è stata Fernando Burgos, giornalista di Onda Cero che durante gli ultimi Europei aveva fatto arrabbiare e non poco il portiere. Lo spagnolo se lo è ritrovato davanti e, ricordandosi di lui, ha deciso di non rispondere più a nessuna delle sue domande.

Una scelta molto forte che ha annunciato pubblicamente attraverso il microfono, senza neanche dargli il tempo di finire il quesito che si riferiva alla gestione della nazionale. Il giocatore dell'Athletic si ricordava benissimo di lui e ha tirato fuori la storia avvenuta la scorsa estate che per lui brucia ancora tanto, al punto di averlo segnato all'interno della sua personalissima lista nera.

Unai Simon snobba la domanda di un giornalista

Il confronto è stato piuttosto aspro e il portiere si è rifiutato categoricamente di rispondere alla curiosità che gli aveva posto Burgos durante la conferenza stampa della Spagna tenuta congiuntamente con il commissario tecnico Luis de la Fuente. Unai Simon lo ha fermato subito in modo brusco: "Con tutto il rispetto per i miei compagni di squadra e per tutti gli altri. Dopo quello che è successo tra noi agli Europei non risponderò a nessuna delle vostre domande". Il giocatore con espressione molto seria ci ha tenuto a sottolineare che la scelta era personale, non condivisa con il resto dei compagni di squadra.

Ma cosa è successo la scorsa estate in Germania? Il giornalista era stato protagonista di uno scontro con il basco dopo la partita contro la Germania. In quell'occasione Burgos aveva fatto notare che la Spagna aveva giocato un calcio sporco, che in genere non ci si aspetta da quella nazionale, un'osservazione che aveva fatto imbestialire il portiere. "Un gioco sporco?" gli aveva chiesto polemico Unai Simon che ha subito fatto scattare il giornalista che aveva poi provato a spiegarsi. Quell'incomprensione ha creato uno strascico che ha poi portato a una rottura definitiva, tanto che il giocatore ha deciso di non rispondere più alle sue domande.