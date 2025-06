video suggerito

"E' unicamente il Napoli che fa mercato", la nota pungente dei Campioni d'Italia: l'obiettivo è chiaro I Campioni d'Italia hanno voluto pubblicare un comunicato ufficiale a fronte di quanto si sta ricamando attorno agli acquisti e alle cessioni che avverranno durante l'imminente sessione di calciomercato, ironizzando verso gli organi di stampa del settore: "Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l'attenzione verso la società"

A cura di Alessio Pediglieri

Mentre imperversa il Mondiale per Club in una stagione che non accenna a terminare, oramai a tenere banco per la maggiore sempre più è anche il calciomercato con la classica sessione estiva che permetterà di compiere acquisti per rinforzare le rose e cedere giocatori che non rientrano più nei progetti tecnici. Chi più chi meno, ci si sta già dando da fare, tra rumor, gossip e colpi ufficiali e al centro spesso e volentieri ci si trova il Napoli Campione d'Italia. Che ha voluto però precisare un concetto preciso, attraverso una nota ufficiale del club pubblicata sui propri profili social, con un obiettivo ben preciso: mettere a tacere subito qualsiasi mala voce che vorrebbe le scelte governate da singole decisioni.

Il comunicato del Napoli: "Grazie a tutti, ma il mercato lo facciamo insieme"

Il Napoli ha sentito la necessità di dover precisare un concetto da subito, a inizio di mercato estivo prima che il sussurro si trasformi in tempesta. Così, nella serata di sabato 21 giugno è arrivata una nota ufficiale da parte dei Campioni d'Italia in carica. Breve, ma chiarissima: "Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente. Il Presidente o il Direttore Sportivo o l' Allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO".

Calciomercato estivo, tutti aspettano il Napoli Campione d'Italia

Un riferimento tutt'altro che velato a tutti gli organi di informazione del settore che, come sempre, stanno provando ad anticipare le mosse e le scelte di una società che è al centro dell'attenzione di tutti dopo quanto conquistato in fotofinish contro l'Inter, il 4° titolo tricolore della propria storia. Rumor, speculazioni, retroscena e anticipazioni non mancano di giorno in giorno nel riempire le prime pagine di giornali e di siti, spesso indicando come motivazione principale la scelta portata avanti ora dal presidente Aurelio De Laurentiis, ora dal tecnico Antonio Conte, ora dal ds Giovanni Manna. Nulla di più sbagliato, a tal punto che il club lo ha voluto sottolineare, svuotando immediatamente il bacino degli equivoci o di eventuali frizioni, evidenziandone la totale unità di intenti e di vedute.

I nomi accostati al Napoli in questa sessione: da Hojlund a Nunez

Una nota che arriva a ciel sereno, ancor quando il club partenopeo non ha concluso nulla di preciso se non il solo colpo De Bruyne che De Laurentiis aveva già anticipato durante la festa tricolore e poi ufficializzato una manciata di giorni dopo. Musah, Hojlund, Bonny, Milinkovic-Savic, Ndoye, Nunez: tutti nomi accostati agli azzurri di Conte, secondo vere o presunte trattative già delineate. Questo dice la stampa, ma al Napoli poco importa: chi arriverà, o partirà, sarà deciso unicamente all'unanimità e non come racconta la narrazione giornalistica, per decisioni di qualcuno in particolare.