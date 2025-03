video suggerito

Il Real Madrid batte ai rigori l’Atletico Madrid, nei quarti di Champions sfiderà l’Arsenal Il Real Madrid vince ai calci di rigore 4-2 contro l’Atletico Madrid e passa ai quarti di finale di Champions. Nel doppio confronto di metà aprile affronterà l’Arsenal, che ha travolto il Psv. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Il Real Madrid vince ai calci di rigore 4-2 contro l'Atletico Madrid e passa ai quarti di finale. Nel doppio confronto di metà aprile affronterà l'Arsenal che aveva messo in tasca la qualificazione già nel match di andata schiantando il Psv con 7 gol. Fatali gli errori commessi da Julian Alvarez (doppio tocco su rigore, annullato) e di Llorente che prende l'incrocio. Di Rudiger la rete decisiva, che qualifica i blancos col brivido per la quasi deviazione di Oblak.

Il gol del vantaggio segnato dopo 27″ da Gallagher poi prevale l'equilibrio. È un boato tremendo ma il Real Madrid resiste per tutta la partita alla maggiore pressione dei padroni di casa. Difende bene, tiene botta, si affida alle puntate offensive di Vinicius e Rodrygo (e a quelle di Brahim Diaz che subentrerà nella ripresa), cerca in Modric (poi sostituito) quell'esperienza e quelle geometrie che servono in situazioni del genere ma non riesce mai a trovare il guizzo e la giocata. La squadra di Ancelotti non riesce a graffiare. E quando ci prova, rischia al cospetto di un avversario che è compatto e riparte. Prevale l'equilibrio.

L'episodio del fallo di mano di Simeone. È stato uno dei più contestati da parte dei calciatori del Real Madrid che hanno chiesto rigore per il tocco con l'arto destro del calciatore dell'Atletico su cross di Vinicius. Per il direttore di gara, Marciniak, non c'erano gli estremi per concedere il penalty perché ha ritenuto che la posizione del braccio e della mano non fosse innaturale. Il Var non è intervenuto.

Vinicius, rigore spedito alle stelle. Il Real Madrid costruisce in contropiede un'azione da manuale. La finalizza Mbappé che prende palla e salta in velocità Lenglet, lo mette a sedere con una finta. Entra in area e viene atterrato, Marciniak non ha dubbi: è penalty. Il brasiliano prende la palla e s'incarica della battuta ma calcia malissimo, spedendo la sfera in curva. La gara non si sblocca, resta sull'1-0 per i colchoneros (2-2 dato complessivo) si va ai supplementari poi ai rigori.

Quarti di finale, accoppiamenti e date delle partite

Le date cerchiate in rosso sul calendario sono 8 e 9 aprile per l'andata, 15 e 16 aprile per il ritorno. Il quadro degli abbinamenti adesso è completo. Il Paris Saint-Germain se la vedrà con l'Aston Villa, il Barcellona affronterà il Borussia Dortmund (che ha fatto il colpo a Lille) mentre l'Inter affronterà il Bayer Monaco. Arsenal nella bolgia di Madrid.

Il tabellone degli abbinamenti

Paris Saint-Germain – Aston Villa

Arsenal – Real Madrid/Atletico Madrid

Barcellona – Borussia Dortmund

Bayern Monaco – Inter

Già fissato anche il quadro delle semifinali: la vincente tra Gunners e madrileni se la vedrà con Psg oppure l'Aston Villa. Chi passa tra Barcellona e Borussia Dortmund prende una tra Bayern Monaco e Inter.