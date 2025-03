video suggerito

Champions League, il tabellone completo dei quarti e quando si giocano La Champions League entra sempre più nel vivo e dopo gli ottavi di finale, si è giunti ai quarti. Dove c’è anche l’unica italiana superstite, l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà il Bayern Monaco. Ecco tutti gli incroci del tabellone e il calendario con le date di tutte le partite dei quarti in programma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si stanno concludendo le partite degli ottavi di finale di Champions League con le squadre che si giocano la qualificazione alla successiva fase ad eliminazione diretta dei quarti. Tra queste, c'è anche l'Inter di Simone Inzaghi che se la vedrà contro i campioni di Germania del Bayern Monaco in un doppio confronto con andata a Monaco di Baviera e il ritorno a Milano.

Il tabellone dei quarti di finale di Champions League è delineato e tutte le formazioni qualificate conoscono perfettamente il proprio cammino fino alla finale di maggio. L'Inter ha superato l'ostacolo Feyenoord, vincendo sia in Olanda sia nel ritorno di San Siro, ottenendo il pass per sfidare il Bayern Monaco che – a sua volta – ha avuto la meglio nel derby tutto tedesco contro il Leverkusen. Proseguendo il cammino, i nerazzurri potrebbero incrociarsi in una eventuale semifinale con la vincente tra Barcellona e Borussia Dortmund. Si è qualificato anche il PSG, ai danni del Liverpool, con i francesi che attendono o l'Aston Villa o il Brugge e ci sarà il possibile incrocio Arsenal-Real Madrid se i Gunners riusciranno a superare il PSV e i Blancos l'Atletico. Le partite si giocheranno tra l'8 e il 15 aprile 2025.

Tabellone Champions League, le partite dei quarti e gli incroci in semifinale

Il tabellone di Champions League si è delineato con gli ultimi verdetti alla conclusione delle gare di ritorno degli ottavi di finale. Ogni qualificata conosce perfettamente il proprio destino fino alla finale di Monaco di Baviera del prossimo maggio. L'Inter sa che affronterà l'8 aprile a Monaco in Bayern, con il ritorno a San Siro fissato per il 15. Il Barcellona sfiderà o il Dortmund o il Lille, poi ci sarà la probabile sfida tra PSG e Aston Villa, infine l'incrocio tra i più attesi Arsenal e Real Madrid. Ecco nel dettaglio come si delineano i quarti di finale di Champions:

08/04/2025 – PSG vs Aston Villa/PSV

08/04/2025 – Arsenal vs Real Madrid/Atletico Madrid

08/04/2025 – Barcellona vs Borussia Dortmund

08/04/2025 – Bayern Monaco vs Inter

Quando si gioca Inter-Bayern Monaco ai quarti di Champions League

Tra i quarti di finale in programma spicca ovviamente il doppio confronto tra Inter e Bayern di Monaco. I nerazzurri, che si sono comportati benissimo anche nella fase a girone unico, chiudendo la classifica in quarta posizione, hanno superato il Feyenoord agli ottavi, con una doppia vittoria. Anche i tedeschi si sono sbarazzati del Bayer Leverkusen nel doppio derby, imponendosi sia all'andata sia al ritorno. L'andata dei quarti di finale si disputerà martedì 8 aprile alla BayernArena di Monaco e il ritorno martedì 15 aprile a San Siro.

Il calendario della Champions League, quando si giocano i quarti: le date

Definito il tabellone, anche le date delle partite in programma è risaputo da tempo. I quattro quarti si giocheranno in contemporanea sia per le gare di andata che per quelle di ritorno: l'8 aprile i primi 90 minuti, il 15 gli ultimi, decisivi ai fini della qualificazione alle semifinali. Che saranno di scena tra il 29 aprile, andata e il 6 maggio, ritorno. Prima della finale fissata per il 31 maggio.