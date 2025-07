video suggerito

Prossima partita Juve al Mondiale per Club, quando gioca nei quarti e contro quale avversaria La Juve affronta il Real Madrid agli ottavi di finale ma guarda già avanti: quale potrebbe essere l'avversaria ai quarti di finale del Mondiale del Club e quando potrebbe tornare in azione.

A cura di Ada Cotugno

La Juventus ha davanti a sé uno degli avversari peggiori per gli ottavi di finale del Mondiale per Club ma vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City e continuare il suo cammino fino alla finale. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo contro il Real Madrid, nella supersfida prevista per le ore 21:00, con in testa soltanto il passaggio ai quarti di finale. Il piazzamento al secondo posto nella fase a gironi ha complicato un po' la situazione, portando la squadra di Tudor nella parte più tosta del tabellone dove ci sono anche le altre big europee.

Ma nonostante la sfortuna di ritrovarsi i Blancos sulla propria strada i quarti di finale potrebbero essere abbastanza abbordabili. Se la Vecchia Signora dovesse superare l'ostacolo spagnolo allora si ritroverebbe ad affrontare una tra Borussia Dortmund e Monterrey, avversari ostici ma sicuramente alla portata vista la concorrenza che c'è in questo torneo. Pescare una tra la squadra tedesca e quella messicana vorrebbe dire avere un turni piuttosto agevole, la prima la Juve dovrà farsi grande e superare la prova di maturità contro il Real Madrid, una partita che metterà a dura prova tutto il gruppo di Tudor.

Quando gioca la Juve nei quarti di finale

Se dovesse superare il turno quale sarebbe il prossimo appuntamento al Mondiale per Club? I bianconeri scenderebbero in campo per i quarti di finale sabato 5 luglio alle ore 22:00, come previsto dal calendario e dovranno attendere qualche ora prima di conoscere l'eventuale sfidante. Borussia Dortmund e Monterrey scenderanno in campo sei ore più tardi e da questa sfida uscirà la squadra che la Juve potrebbe incontrare ai quarti di finale. Dall'altra parte invece il percorso diventa infuocato perché in caso di semifinale ci sarebbe lo scontro con la vincente di PSG-Bayern Monaco.