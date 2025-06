video suggerito

Quando si giocano Juve-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi del Mondiale per Club: tabellone e calendario Quando si giocano Juventus-Real Madrid e Inter-Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club: le date, gli orari e il calendario completo di tutte le partite.

A cura di Vito Lamorte

Igor Tudor, allenatore della Juventus, e Cristian Chivu, allenatore dell’Inter.

Inter e Juventus si sono qualificate per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I nerazzurri hanno chiuso al primo posto il loro girone E mentre i bianconeri si sono pizzati al secondo posto del gruppo G: ora le squadre di Cristian Chivu e Igor Tudor si apprestano ad affrontare il primo match della fase ad eliminazione diretta e non potranno più permettersi passi falsi se vorranno arrivare fino in fondo.

La chiusura della prima fase del nuovo torneo FIFA ha dato vita al tabellone finale che vedrà l'Inter affrontare il Fluminense, classificatasi al secondo posto del girone F, e la Juve sfiderà il Real Madrid, che ha vinto il gruppo H.

La Juventus festeggia un gol al Mondiale per Club 2025.

Juve-Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club, quando si gioca: la data

La Juventus, in virtù della sconfitta per 5-2 con il Manchester City, si è classificata al secondo posto del gruppo G e se la vedrà con il Real Madrid nel match degli ottavi di finale del FIFA Club World Cup: i bianconeri di Igor Tudor scenderanno in campo all'Hard Rock Stadium di Miami il primo luglio 2025 con fischio d'inizio alle ore 21:00.

La Vecchia Signora aveva strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta dopo le vittorie con Al-Ain e Wydad ma la brutta sconfitta con i Citizens non ha permesso ai bianconeri di chiudere al primo posto del loro raggruppamento. Di fronte avranno il Real di Xabi Alonso, che con la vittoria per 3-0 sul Salisburgo si è preso il primo posto del suo girone.

L’Inter esulta dopo una rete al FIFA Club World Cup.

Quando gioca l’Inter contro il Fluminense agli ottavi del Mondiale

L'Inter ha chiuso la prima fase del Mondiale per Club al primo posto del girone E con 7 punti grazie alla vittoria per 2-0 sul River Plate: i nerazzurri sfideranno il Fluminense agli ottavi di finale il 30 giugno, alle ore 21:00, al Bank of America Stadium di Charlotte.

La squadra di Cristian Chivu non ha iniziato bene il torneo ma dopo il pareggio all'esordio con il Monterrey ha battuto l'Urawa Red Diamonds per 2-1 e gli argentini del River vincendo il proprio raggruppamento. Ad attenderli ci saranno i brasiliani del Flu, che hanno chiuso al secondo posto il gruppo F con due pareggi e una vittoria alle spalle del Borussia Dortmund.

Il trofeo del Mondiale per Club.

Il calendario completo delle partite degli ottavi

Questo il calendario completo degli ottavi di finale, con date e orari ufficiali.

28 giugno – ore 18:00 – Palmeiras-Botafogo

28 giugno – ore 22:00 – Benfica-Chelsea

29 giugno – ore 18:00 – PSG-Inter Miami

29 giugno – ore 22:00 – Flamengo-Bayern Monaco

30 giugno – ore 21:00 – Inter-Fluminense

1 luglio – ore 03:00 – Manchester City-Al Hilal

1 luglio – ore 21:00 – Real Madrid-Juventus

2 luglio – ore 03:00 – Borussia Dortmund-Monterrey