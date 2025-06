video suggerito

Quando si giocano gli ottavi del Mondiale per Club 2025: date e calendario delle partite Il Mondiale FIFA per Club entra nel vivo con la seconda fase del torneo: gli ottavi di finale, in cui si sono qualificate le prime due di ogni girone. Sfida diretta, da vincere per accedere ai quarti di finale e proseguire il proprio camino nel neonato format. Fino alla finale del prossimo 13 luglio. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Da sabato 28 giugno inizia la seconda fase del Mondiale FIFA per Club con le prime sfide degli ottavi di finale. Il secondo turno del neonato torneo che si sta disputando in America con l'inizio degli scontri diretti tra le qualificate dei rispettivi Gironi (le prime due). Poi, il format prevede i quarti di finale (dal prossimo 4 luglio), quindi le due semifinali (8 e 9 luglio) fino all'atto conclusivo, la finale in programma il prossimo 13 luglio.

Il programma degli ottavi di finale è conosciuto da sempre, con un tabellone ben definito in ogni suo particolare, che è andato a delinearsi grazie agli ultimi risultati di tutte le partite della prima fase. Qualche sorpresa, come l'eliminazione dell'Atletico Madrid o del River Plate, ma anche tante conferme per i club migliori che hanno preso il pass per la fase successiva, tra cui le due italiane Juventus e Inter. Il regolamento prevede che le prime due in classifica di ogni gruppo siano automaticamente qualificate e che – in caso di parità di punteggio – valga il risultato ottenuto negli scontri giocati nella fase a gironi da parte delle squadre coinvolte, formando una eventuale classifica avulsa nel caso di tre o quattro club.

I primi ottavi di finale sono in programma il prossimo 28 giugno, iniziando dal match delle 18 e poi con quello delle 22. Quindi si prosegue con una partita in programma lunedì 30 giungo, quindi martedì 1 luglio col terzo turno di ottavi. Domenica 29 giugno altre due partite (ore 18 e 22), quindi appuntamento per martedì 1 luglio per poi concludere il tabellone degli ottavi mercoledì 2 luglio. Ecco nello specifico il tabellone e gli accoppiamenti completi:

Palmeiras vs Botafogo (sabato 28 giugno ore 18 al Lincoln Financial Field di Philadelphia) (1)

Benfica vs Chelsea (sabato 28 giugno ore 22 al Bank of America Stadium di Charlotte) (2)

Inter vs Fluminense (lunedì 30 giugno ore 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) (3)

Juve/City vs Salisburgo/Real Madrid/Al Hilal (martedì 1 luglio ore 3 all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens) (4)

Psg vs Inter Miami (domenica 29 giugno ore 18 al Bank of America Stadium di Charlotte) (5)

Flamengo vs Bayern Monaco (domenica 29 giugno ore 22 al Camping World Stadium di Orlando) (6)

Monterrey vs Borussia Dormtund (martedì 1 luglio ore 21 all'Hard Rock Stadium, Miami Gardens) (7)

Salisburgo/Real Madrid/Al Hilal vs Juve/City mercoledì 2 luglio ore 3 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) (8)

Anche per quanto riguarda i quarti, tutto è prestabilito con date e incastri prestabiliti. Ecco anche in questo caso nel dettaglio, cosa prevede il tabellone.

1 VS 2 – venerdì 4 luglio ore 21 al Lincoln Financial Field di Philadelphia

3 VS 4 – sabato 5 luglio ore 3 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta

5 VS 6 – sabato 5 luglio ore 18 al Camping World Stadium di Orlando

7 VS 8 – sabato 5 luglio ore 22 al MetLife Stadium di East Rutherford