Cosa succede in caso di arrivo a pari punti nei gironi del Mondiale per Club: criteri e chi passa Chi passa al Mondiale per Club in caso di arrivo a pari punti nella fase a gironi. Tutti i criteri stabiliti dalla FIFA per il passaggio del turno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club inizia ad entrare nella sua fase calda, ovvero quella relativa all'ultima partita della fase a gironi. Non tutte le squadre hanno giocato la seconda sfida del proprio gruppo ma ci si sta avvicinando a quella fase del torneo in cui anche la calcolatrice potrebbe tornare utile. Calcoli su punti fatti, gol fatti e subiti tra avversarie dirette o indirette per la qualificazione. Insomma, i criteri della FIFA saranno più che mai attenzionati nelle prossime ore e nei prossimi giorni proprio in virtù dei vari passaggi del turno ancora non chiari del tutto. E l'Inter ne è un esempio.

Così come per i nerazzurri anche altre squadre infatti dovranno capire bene i criteri stabiliti dalla FIFA nel regolamento del Mondiale per Club nel caso in cui due o più squadre arrivino a pari punti nel proprio raggruppamento. Tanti punti da tenere sott'occhio. Si va dai punti totali conquistati fino al numero di gol segnati passando per differenze reti o anche il migliore punteggio di condotta della squadra tra cartellini gialli e rossi subiti durante le prime tre partite del torneo. Anche in questo caso, come ultimo criterio, è presente il classico sorteggio.

L’esultanza di Lautaro contro gli Urawa dopo il gol segnato.

I criteri stabiliti dalla FIFA in caso di punteggio pari nel girone

Nel dettaglio dunque, se ci trovassimo di fronte a una situazione di perfetta parità in termini di punti fra tre o quattro squadre, allora per stabilire le due squadre che passeranno il turno sarà necessario seguire i criteri imposti dalla FIFA:

punti maggiori ottenuti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

migliore differenza reti nelle partite del gruppo tra le squadre interessate;

maggior numero di gol segnati in tutte le partite del gruppo tra le squadre interessate.

Chiaramente queste tre prime situazioni potrebbero già aiutare a sbrogliare l'eventuale matassa. Nel caso dell'Inter, ad esempio, con una sola partita da giocare, si potrebbe già pensare di ricorrere al terzo criterio, ma è ancora presto per dirlo a 90 minuti dal termine ufficiali del raggruppamento. Ecco perché in caso di arrivo a pari punti dopo i primi tre punti bisognerà seguire gli altri criteri previsti in successione ai primi tre:

migliore differenza reti in tutte le partite del gruppo;

numero maggiore di gol segnati in tutte le partite del gruppo

migliore punteggio di condotta della squadra (giocatori e dirigenti) a seconda dei cartellini gialli e rossi ottenuti:

(cartellino giallo: meno 1 punto. Cartellino rosso per doppio giallo: meno 3 punti. Cartellino rosso diretto: meno 4 punti. Cartellino giallo e cartellino rosso diretto: meno 5 punti

Sorteggio da parte della FIFA.