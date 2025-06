video suggerito

Real Madrid-Juve agli ottavi del Mondiale per Club: dopo la goleada dal City, nuovo test importante per Tudor Sarà Juventus-Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: dopo la goleada subita dal Manchester City, ecco un subito un altro test importante per Tudor e la Vecchia Signora. I bianconeri ritroveranno l’ex Huijsen. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarà Juventus-Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: dopo la goleada subita dal Manchester City, ecco un subito un altro test importante per Igor Tudor e la Vecchia Signora. I Blancos hanno chiuso al primo posto il girone H grazie alla vittoria per 3-0 sul Salisburgo e affronteranno i bianconeri nel primo turno della fase ad eliminazione diretta del torneo FIFA.

I gol di Vinicius e Valverde nel primo tempo hanno chiuso la pratica subito e nella ripresa Gonzalo Garcia ha piazzato il tris definitivo: buona prova complessiva della squadra di Xabi Alonso, che sta iniziando ad assimilare i concetti del nuovo allenatore e sta inserendo i nuovi in maniera molto lineare.

I bianconeri ritroveranno l'ex Dean Huijsen, che lo scorso anno è stato ceduto al Bournemouth e ora è diventato perno della difesa della Casa Blanca. La partita tra la Juventus e il Real Madrid si giocherà il primo luglio alle ore 21:00 all'Hard Rock Stadium di Miami.

Leggi anche Perché oggi non si giocano partite del Mondiale per Club e quando iniziano gli ottavi con Inter e Juve

Vinicius e Valverde trascinano il Real al primo posto: ora c'è la Juve

Il Real Madrid ha superato agevolmente il Salisburgo e ha conquistato il pass per gli ottavi grazie al primo posto nel Girone H: Vinicius Jr protagonista assoluto, con un gol e un assist nel primo tempo che hanno spianato la strada alla vittoria della squadra di Xabi Alonso.

Le Merengues hanno suggellato il primo posto nel girone con una prestazione maiuscola al cospetto del club austriaco, con Vini in grande spolvero che ha dato sfoggio delle sue qualità con tante giocate illuminanti: oltre al gol è bellissimo l'assist di tacco per il gol di Valverde. Gonzalo Garcia ha chiuso i giochi con un bellissimo pallonetto nei minuti finali del match giocato al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Al secondo posto del raggruppamento si è piazzato l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha battuto 2-0 il Pachuca e ora sfiderà il Manchester City negli ottavi di finale del Mondiale per Club.