L'Inter vola ai quarti di Champions League, sfiderà il Bayern Monaco: Feyenoord battuto 2-1 L'Inter vola ai quarti di Champions League e sfiderà il Bayern Monaco: Feyenoord battuto 2-1 con i gol di Thuram e Calhanoglu. Festa a San Siro per la squadra di Simone Inzaghi, che torna tra le migliori otto squadre d'Europa.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter si qualifica ai quarti di Champions League e sfiderà il Bayern Monaco: Feyenoord battuto 2-1 con i gol di Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu. Festa a San Siro per la squadra di Simone Inzaghi, che torna tra le migliori otto squadre d'Europa.

I nerazzurri hanno legittimato la vittoria dell'andata battendo ancora gli olandesi di Robin van Persie e regalando una grande serata di calcio europeo al pubblico dello stadio Meazza. La Beneamata affronterà il Bayern di Vincent Kompany, che ha fatto suo il derby tedesco con il Bayer Leverkusen.

Thuram-Calhanoglu, festa Inter a San Siro: Inzaghi ai quarti

La gara si è messa subito in discesa per i campioni d'Itala in carica grazie a Marcus Thuram, che ha sbloccato con un gran gol. I nerazzurri si sono adagiati e il Feyenoord ha pareggiato con un rigore di Moder causato da Calhanoglu prima dell'intervallo.

All'inizio della ripresa è lo stesso centrocampista turco a trasformare il penalty del vantaggio nerazzurro che sancisce la qualificazione: resta più di qualche dubbio sul rigore concesso, visto che Taremi sembra volare senza essere toccato dall'avversario.

Thuram è scatenato nonostante i problemi fisici che lo accompagnano da tempo: prima si fa ammonire per simulazione ma poco dopo dribbla tre avversari e manda la palla a sbattere sulla traversa della porta di Wellenreuther tra i cori e gli applausi dei tifosi.

Inter-Feyenoord, il tabellino

RETI: 8′ Thuram, 42′ Moder, 51′ Calhanoglu.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (84′ Cocchi), Bisseck; Dumfries, Frattesi (84′ Berenbruch), Çalhanoğlu (61′ Asllani), Mkhitaryan, Carlos Augusto (61′ Bastoni); Thuram (71′ Arnautovic), Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read (75′ Mitchell), Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Ivanusec (75′ Redmond), Smal, Moder; Hadj, Ueda (63′ Carranza), Sliti (63′ Carranza). Allenatore: Robin van Persie.

ARBITRO: Ivan Kružliak (SVK).