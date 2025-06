video suggerito

Troppo PSG per l'Atletico Madrid: poker di Luis Enrique a Simeone, è una lezione di calcio Il PSG batte 4-0 l'Atletico Madrid al debutto del Mondiale per Club 2025: è una lezione di calcio quella dei parigini di Luis Enrique ai colchoneros di Simeone.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain batte 4-0 l'Atletico Madrid al debutto del Mondiale per Club 2025: è una lezione di calcio quella dei parigini di Luis Enrique ai colchoneros di Diego Pablo Simeone. Prestazione super dei campioni d'Europa in carica al Rose Bowl di Pasadena, che hanno annichilito gli spagnoli in maniera netta fin dai primi minuti e hanno alternato

I gol sono stati firmati di Fabian Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee ma è la prestazione corale del PSG che ha impressionato per capacità atletica, tecnica e tattica: la squadra di Lui Enrique dopo il Triplete non sembra intenzionata a voler mollare nulla e le fatiche della stagione appena conclusa sembrano già alle spalle.

Troppo PSG per l'Atletico Madrid: Luis Enrique batte 4-0 Simeone

Il PSG è partito fortissimo e sulla destra riusciva a trovare facilmente spazio grazie ad Hakimi, Kvaratskhelia e Doué. Dopo diverse iniziative conclusesi con un nulla di fatto, ecco che Fabian Ruiz calcia di prima e batte Oblak all'angolino alla sua sinistra.

Proprio quando l'Atletico era andato vicino al gol del pareggio, ecco che il Paris ha piazzato il raddoppio: ripartenza monstre con Goncalo Ramos, che chiama l'uscita della linea difensiva rojiblanca e consente a Vitinha di inserirsi centralmente fino a dentro l'area dove lascia partire un destro che non lascia scampo a Oblak. Accademia PSG, Atletì al tappeto.

La squadra campione d'Europa, che ha rifilato un netto 5-0 all'Inter nella finale di Monaco, ha calato il poker nella parte finale della ripresa: prima è stato Mayulu a trovare la porta da buona posizione dopo la solita azione offensiva di Hakimi e al 96′ Lee Kang-in ha battuto Oblak su rigore assegnato per fallo di mano di Le Normand.

PSG e Atletico fanno parte del girone B con Botafogo e Seattle Sounders, che non hanno ancora fatto il loro esordio nel torneo.

PSG-Atletico Madrid, il tabellino

RETI: 19′ Fabian Ruiz, 45+1′ Vitinha, 89′ Mayulu, 96′ Lee.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (80′ Lucas Hernandez); Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (72′ Lee); Doué (80′ Mbaye), Ramos (65′ Mayulu), Kvaratskhelia (72′ Zaire-Emery). A disposizione: Zaire-Emery, Beraldo, Tenas, Safonov, Kamara. Allenatore: Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán (61′ Reinildo); Simeone (61′ Correa), De Paul (61′ Gallagher), Barrios (70′ Sorloth), Lino (46′ Koke); Griezmann, J. Alvarez. A disposizione: Azpilicueta, Molina, Lemar, Gomis, Musso, Gimenez, Witsel, Kostis, Riquelme, Martin. Allenatore: Simeone.

ARBITRO: Kovacs (ROU).

ESPULSO: Lenglet (A) per doppio giallo.