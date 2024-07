Xabi Alonso furioso punisce Azmoun al Bayer: l’ex Roma dovrà allenarsi da solo lontano dalla squadra

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Sardar Azmoun messo fuori rosa dal Bayer Leverkusen su precisa indicazione di Xabi Alonso. L'allenatore spagnolo non ha gradito il comportamento dell'ex attaccante della Roma rientrato in Germania dopo il prestito in giallorosso della passata stagione. L'attaccante iraniano, secondo quanto scrive la Bild, non si sarebbe presentato agli allenamenti nel secondo giorno di ritiro. Un'assenza ingiustificata che ha fatto infuriare lo stesso Xabi Alonso che è riuscito a mettersi in contatto con lui solo a mezzogiorno, cioè al termine della seduta. Un malessere alla base di tutto.

Chiaro però che la mancata serietà e professionalità di Azmoun non sia piaciuta per niente all'allenatore spagnolo che adesso ha preso una decisione netta nei suoi confronti: fuori rosa allenandosi da solo in orari diversi rispetto a quelli della squadra. Praticamente sarà isolato dal gruppo fino a quando non sarà perfezionata la sua cessione altrove. Azmoun già non rientrava nei piani tecnici della squadra e ciò che è accaduto ha solo dato una spinta ulteriore alla sua cessione. La Roma aveva fatto scadere l'opzione di acquisto del suo cartellino valutato 12 milioni di euro.

L'attaccante iraniano si è presentato in condizioni fisiche non ottimali

Azmoun non solo ha violato il codice interno sul comportamento stilato dal Bayer Leverkusen, ma con la sua assenza ingiustificata, che già di per sé ha portato alla sua espulsione, ha complicato ulteriormente le cose. Pare infatti che il giocatore non fosse nemmeno in condizioni fisiche adeguate per presentarsi a un ritiro. Domenica infatti ha preso parte ai test atletici ed evidentemente la sua condizione fisica non è piaciuta allo staff di Xabi Alonso. Azmoun aveva iniziato la stagione col Bayer già sicuro di essere sul mercato.

Azmoun è difficile da vendere per il Bayer sul mercato

Era chiaro da tempo che tra lui e il club non ci fosse futuro a Leverkusen e che sarebbe stato venduto quest'estate. Il Siviglia sembrerebbe interessato, ma preferisce prendere in prestito l'attaccante piuttosto che acquistare. Un'opzione questa non gradita alla società tedesca. Azmoun era arrivato al Bayer Leverkusen dallo Zenit San Pietroburgo per 2,5 milioni di euro all'inizio del 2022 ma da tempo nel club tedesco non tutti erano soddisfatti del suo rendimento. Per questo motivo è arrivato il prestito alla Roma e ora la cessione definitiva che però sembra complicata.