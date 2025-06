video suggerito

Real Madrid-Al Hilal dove vederla oggi in TV e streaming, canale e formazioni: a che ora si gioca Real Madrid-Al Hilal si gioca oggi alle 21, è la partita che segna il debutto dei nuovi allenatori, Xabi Alonso e Simone Inzaghi. Gara trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming solo su DAZN. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Real Madrid di Xabi Alonso debutta oggi nel Mondiale per Club sfidando l'Al Hilal di Simone Inzaghi. La partita si gioca alle 21 nell'Hard Rock Stadium di Miami, è la prima uscita ufficiale per i due allenatori: il primo ha preso il posto di Carlo Ancelotti, il secondo ha chiuso il suo rapporto con l'Inter dopo la cocente sconfitta in finale di Champions e non senza polemiche per un accordo ricco (stipendio da 26 milioni netti) con il club saudita che era sancito da tempo. Le due squadre sono inserite nel Gruppo H, completato dai messicani del Pachuca e dagli austriaci del Salisburgo. Diretta tv, in chiaro e in streaming gratuita su DAZN (previo registrazione attraverso mail, senza alcun costo aggiuntivo). Il match non rientra nella lista delle gare trasmesse anche sui canali Mediaset.

Partita: Real Madrid-Al Hilal

Quando: mercoledì 18 giugno 2025

Orario: 21:00

Dove: Hard Rock Stadium di Miami

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Mondiale per Club 2025

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in TV: la diretta in chiaro

Real Madrid-Al Hilal sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, che la manderà in onda in diretta tv e in chiaro così da renderla visibile anche per coloro che non sono abbonati alla piattaforma. Per vedere l'incontro, però, bisognerà almeno registrarsi alla piattaforma fornendo credenziali e mail in forma del tutto gratuita e senza obblighi successivi. Si potrà assistere alla gara attraverso l'app su smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi come console di gioco (PlayStation, Xbox), Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. Gabriele Giustiniani si occuperà della telecronaca.

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in streaming

Anche la diretta streaming di Real Madrid-Al Hilal andrà in onda in esclusiva su DAZN. La si potrà vedere usufruendo dell'app oppure collegandosi direttamente al sito usando i consueti dispositivi, dal pc allo smartphone.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni della partita del Mondiale per Club

Di seguito le possibili scelte di formazione di Xabi Alonso e Simone Inzaghi per il debutto nel Mondiale per Club 2025. Tra i blancos esordi per Huijsen e Alexander-Arnold. Tra i sauditi ci sono ‘vecchie' conoscenze del campionato italiano quali Koulibaly, Cancelo e Milinkovic-Savic.

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

AL HILAL (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic. Allenatore: Simone Inzaghi.