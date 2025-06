video suggerito

Simone Inzaghi con lo stipendio in Arabia diventa l'allenatore più pagato al mondo: la classifica Simone Inzaghi ha firmato un biennale ricchissimo con l'Al Hilal. L'ex allenatore dell'Inter guadagnerà oltre 25 milioni a stagione, così è diventato l'allenatore più pagato al mondo. Nella top ten c'è anche Pioli.

A cura di Alessio Morra

Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter, che si è già messa alla ricerca di un nuovo tecnico. La notizia è stata ufficializzata dopo il confronto tra il tecnico e la società nerazzurra. Inzaghi lascia il club dopo quattro stagioni e passa all'Al Hilal, club saudita che guiderà già al Mondiale per Club, esordirà contro il Real Madrid! L'ex attaccante ha detto sì a una proposta eccezionale, la classifica offerta che non si può rifiutare. Dicendo sì all'Al Hilal, Inzaghi diventa l'allenatore più pagato al mondo, superando in questa speciale classifica anche Pep Guardiola.

Inzaghi ora è l'allenatore più pagato al mondo

Inzaghi ha firmato un contratto biennale con l'Al Hilal, uno dei club più forti e ricchi della Saudi Pro League – in squadra ci sono vecchie conoscenze della Serie A come Milinkovic-Savic, Cancelo e Koulibaly, e nel mirino il club ha Osimhen, Ederson e Theo Hernandez. Inzaghi ha firmato un contratto da oltre 25 milioni netti a stagione. L'ex nerazzurro guarda così tutti i suoi colleghi dall'alto.

Guardiola sul podio, poi c'è Pioli

Nella classifica degli allenatori più ricchi segue Pep Guardiola, che ha prolungato di un'altra stagione con il Manchester City a 23 milioni netti. Sul podio appaiati ci sono Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, e Stefano Pioli, attualmente sulla panchina dell'Al Nassr, ma che potrebbe tornare alla Fiorentina. Entrambi guadagnano 18,5 milioni a stagione.

Nella top ten anche Moyes, Jassle e Luis Enrique

Seguono Diego Simeone (Atletico Madrid) e David Moyes (Everton), che hanno un contratto da 15 milioni. Quello di Moyes è senz'altro uno dei nomi più sorprendenti nella top ten. Settima posizione per Luis Enrique – fresco vincitore della Champions League con il PSG – Matthias Jassle, allenatore dell'Al-Ahli, che ha vinto la Champions League asiatica, per entrambi 11,5 milioni. Chiudono la top ten José Mourinho (Fenerbahce) e Unai Emery, tecnico dell'Aston Villa. Quindi sono due gli italiani nella top ten, quattro gli allenatori della Premier League e tre quelli della Saudi Pro League.

La top ten degli allenatori più pagati al mondo

1. Simone Inzaghi 25 milioni di euro

2. Guardiola 23

3. Arteta 18.5

4. Pioli 18.5

5. Simeone 15

6. Moyes 15

7. Luis Enrique 11.5

8. Jaissle 11.5

9. Mourinho 11

10. Emery 10