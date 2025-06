video suggerito

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter dopo la fuga di Simone Inzaghi in Arabia Saudita Simone Inzaghi ha dato l'addio all'Inter e allenerà l'Al Hilal. L'Inter cerca un nuovo allenatore. I candidati sono formalmente quattro, il favorito è Cesc Fabregas, attualmente tecnico del Como.

A cura di Alessio Morra

L'Inter dunque volta pagina. Simone Inzaghi lascia ufficialmente dopo quattro stagioni, sei trofei e due finali di Champions. Nell'addio, molto probabilmente non c'entra, il 5-0 incassato a Monaco dal PSG, perché la proposta dell'Al Hilal l'aveva ricevuta già tempo fa. Ora, si cambia. Marotta e Ausilio stanno vagliando una serie di profili, alcuni completamente diversi rispetto a Inzaghi. Fabregas il favorito, ma la panchina dell'Inter per il 2025-2026 non è sua in automatico.

Fabregas favorito per la successione di Inzaghi

In questo momento sembrano quattro i candidati per la panchina dell'Inter. I contatti sono già partiti da tempo. Il favorito è Cesc Fabregas, l'alternativa principale è rappresentata da Roberto De Zerbi. Il primo, classe 1987, ha guidato magistralmente il Como in quest'ultimo campionato, chiuso al decimo posto – e curiosamente è stato l'ultimo avversario di Inzaghi in Serie A. Non sarà facile trattare con il giovane allenatore, che è anche socio del Como e che per guidare l'Inter dovrebbe vendere le sue quote. Ha un contratto lungo e il club non ha intenzione di lasciarlo partire, ci avevano provato Roma e Bayer Leverkusen.

De Zerbi, è l'alternativa di lusso

L'ingaggio di Fabregas sarebbe rivoluzionario, perché il suo stile è totalmente differente, e la squadra potrebbe essere stravolta. Situazione identica per Roberto De Zerbi, che da anni attende la grande occasione in Serie A, dopo aver allenato Shakthar, Brighton quest'anno è stato il tecnico del Marsiglia, che ha condotto in Champions League. Con i marsigliesi ha rinnovato il contratto, ma si sa che i contratti possono sciogliersi. Loro due sono i veri favoriti, ma avendo entrambi un contratto in essere potrebbero essere lungaggini che potrebbero complicare le cose.

Sullo sfondo Chivu e Vieira

E così si tengono caldi altri profili, in questo caso di due ex nerazzurri: Christian Chivu e Patrick Vieira. Il primo conosce a menadito l'ambiente, essendo stato fino allo scorso inverno l'allenatore della Primavera. Chivu ha un accordo con il Parma per la prossima stagione, ma davanti a una chiamata dell'Inter potrebbe decidere di tornare indietro.

Situazione simile per Vieira, che dopo essersi salvato agevolmente con il Genoa ha visto il suo contratto prolungarsi. Entrambi, come stile di gioco, sono più affini a quello di Inzaghi e produrrebbero uno stravolgimento minore della rosa. Sullo sfondo, ma molto lontani, Thiago Motta e Palladino. In ogni caso, c'è da capire chi sarà sulla panchina dell'Inter al Mondiale per Club..