Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Il PSG è la squadra regina d’Europa. Primo trionfo in Champions League per i francesi, che hanno battuto 5-0 l’Inter grazie ai gol del grande ex Hakimi, di Doué autore di una doppietta, di Kvara e Mayulu. Super finale quella disputata dagli uomini di Luis Enrique, che hanno ampiamente meritato il successo. Inizio arrembante e poi grande qualità per il Paris Saint-Germain, superiore in tutto all’Inter. La squadra italiana chiude la sua stagione con zero titoli, dopo essere stata in corsa per tutti gli obiettivi e aver anche sognato il triplete. Si tratta della peggior sconfitta in finale da quando esiste la nuova formula della Champions.

PSG arrembante, Inter subito in difficoltà a Monaco

Che la serata dell’Inter fosse destinata a essere complicata lo si è capito da subito. Sin dal fischio d’inizio, con la rimessa laterale regalata agli avversari per andare a pressare alti, il PSG ha dimostrato di voler fare la partita. Un approccio diametralmente opposto a quello di un’Inter meno lucida del solito e con diversi giocatori al di sotto dei loro standard. Quasi nell’aria il primo gol, dell’ex Hakimi, dopo una bella azione orchestrata dai campioni di Francia.

Doué show, l'Inter perde colpi

Nessuna esultanza e scuse ai suoi ex tifosi per il laterale che ha sbloccato il match. Di lì a poco ecco il raddoppio con lo scatenato Doué, aiutato da una deviazione di un disastroso Dimarco. 2-0 e serata in salita per un’Inter che ha provato a reagire, senza però riuscire mai a sporcare i guantoni di Donnarumma. Le uniche chance? Di testa con Acerbi e Thuram.

Nel secondo tempo, il copione non è cambiato ma è addirittura peggiorato per l’Inter, letteralmente travolta dagli avversari. Mentre Inzaghi ha provato a ridisegnare soprattutto le fasce con i cambi (perdendo poi per infortunio Bisseck e Calhanoglu), il PSG ha dilagato. Ancora uno straripante Doué per il tris, e poi Kvaratskhelia per il 4-0 dei Bleus, che non hanno mai smesso di giocare e aggredire avversari a tratti in balia. Nel finale addirittura il possesso palla del PSG è stato accompagnato dagli olè dei propri tifosi. La ciliegina sulla torta? Il pokerissimo di Mayulu. 5-0 e apoteosi francese.