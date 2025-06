video suggerito

Simone Inzaghi, le prime parole dopo l'addio: "Oggi giornata difficile. Siamo stati sinceri" Il messaggio di saluto del tecnico pubblicato dal sito del club, ha rivendicato "i sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa".

Simone Inzaghi non è più l'allenatore dell'Inter, lo ha comunicato alla dirigenza nell'incontro odierno avvenuto dopo la disfatta e l'umiliazione in finale di Champions. Il tecnico ha accettato la ricca offerta dell'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita che raggiungerà subito a Miami e con il quale disputerà il prossimo Mondiale per Club. Ufficializzato l'addio, l'allenatore ha pubblicato un messaggio di saluto alla società e al popolo nerazzurro.

Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto. Ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club.

Era stato lo stesso Inzaghi ad anticipare che il suo rapporto con la società milanese difficilmente sarebbe continuato. Lo aveva fatto nella conferenza stampa dolorosa (per le proporzioni della sconfitta, 5-0, coi francesi), alimentando dubbi sulla presenza alla guida della squadra nel torneo in America, e aveva ribadito le forti perplessità anche ai microfoni di Striscia La Notizia ("non ho tanta voglia di parlare…", aveva detto ricevendo il Tapiro d'oro).

La decisione presa arriva in questo solco e non è una sorpresa. Tra le righe del comunicato spicca anche un altro dettaglio: l'orgoglio dell'allenatore nel rivendicare il percorso e i risultati ottenuti in nerazzurro.

I sei trofei conquistati, tra cui lo scudetto della Seconda Stella, unitamente al percorso in Uefa Champions League nel 2023 e pochi giorni fa, sono la testimonianza tangibile di quanto il mio lavoro sia stato supportato da una comunione d'intenti con il mio staff e con ogni componente dell'Inter. Ringrazio gli azionisti per la fiducia che non è mai mancata, il Presidente e i suoi collaboratori per l'aiuto e il dialogo quotidiani. In una giornata difficile come quella di oggi penso sia giusto ribadire questo senso di gratitudine anche per il confronto che si è concluso poco fa. Siamo stati sinceri e abbiamo insieme deciso di concludere questo magnifico percorso.

La conclusione è dedicata ai tifosi dell'Inter, un abbraccio che va oltre la comunità che ha gremito San Siro e gli stadi in trasferta. Inzaghi si rivolge a quei milioni di sostenitori sparsi per il mondo e a loro dice "non vi dimenticherò mai".

Un'ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme. Non vi dimenticherò mai.

Al commiato da parte del tecnico s'è aggiunto anche quello del presidente, Marotta, che ha ringraziato il tecnico "per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solamente quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi".