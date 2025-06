La reazione di Simone Inzaghi al Tapiro d’oro dopo la Champions: “Non ho tanta voglia…”

video suggerito

Un Tapiro d'oro gigante a Simone Inzaghi. L'inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, lo ha consegnato al tecnico reduce dalla batosta subita dall'Inter in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. "Siamo andati male – dice con un filo di voce -. Oggi non ho tanta voglia di parlare". A bruciare non è solo la sconfitta ma soprattutto le proporzioni imbarazzanti del risultato (5-0), la superiorità netta dei francesi, la capacità di Luis Enrique di trovare la giusta lettura tattica per mettere gli avversari spalle al muro (che ha il paio con l'incapacità dell'allenatore nerazzurro nell'escogitare le giuste contromisure), l'atteggiamento remissivo della squadra. Non hanno salvato "né onore, né dignità", è l'analisi lucida e severa fatta da Paolo Di Canio in diretta Sky. Una situazione pesante già alla fine del primo tempo, divenuta inaccettabile nella ripresa quando gli avversari hanno dilagato trasformando quel match in un incubo a occhi aperti.

La delusione di Inzaghi a Striscia, futuro all'Inter incerto

"Sono sempre stato sportivo – ha aggiunto Inzaghi -. La sconfitta fa male ma la accettiamo". È il concetto che il tecnico dell'Inter ha ribadito anche sabato sera, subito dopo il disastro dell'Allianz Arena: lo ha fatto in tv e poi in conferenza stampa. "Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere".

C'è ancora dell'altro, però, che ronza in testa all'allenatore oltre alla figuraccia fatta nella gara più importante della stagione perché in palio c'era un trofeo molto ambito, che la sua squadra aveva solo sfiorato due anni fa quando uscì battuto per 1-0 (ma a testa alta per aver giocato alla pari) dal Manchester City di Pep Guardiola. Non è ancora chiaro se Inzaghi sarà ancora sulla panchina dell'Inter a partire addirittura dal prossimo Mondiale per Club. È stato lui stesso a esprimere perplessità parlando ai media nella pancia dello stadio di Monaco di Baviera. A domanda specifica di Staffelli, però, ha preferito glissare: non è quello il momento e il modo più giusto per affrontare certi argomenti. Ci sarà ancora al timone dei nerazzurri oppure l'Inter dovrà ripartire con un altra guida tecnica? La risposta arriverà a breve. O forse c'è già ma sarà comunicata in un altro momento.

Altro Tapiro d'oro: l'altro era per lo scudetto vinto dal Napoli

Quello odierno è il secondo Tapiro d'oro nel giro di una settimana ricevuto da Inzaghi. L'ultimo gli è stato consegnato una settimana fa, quando uscì sconfitto dal duello a distanza con il Napoli di Antonio Conte che ha scucito lo scudetto dalla maglia dell'Inter in volata, in due giornate di campionato tremende per i nerazzurri. A margine di una stagione conclusa con zero titoli e una serie indigesta di delusioni.