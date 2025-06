video suggerito

Chi può essere il nuovo allenatore dell’Inter dopo lo sfogo di Simone Inzaghi nella notte più amara Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti dell’Inter nei prossimi giorni. Il futuro dell’allenatore è da definire. Marotta intanto inizia a vagliare i profili di chi potrebbe sostituire Inzaghi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter a Monaco ha visto svanire anche il sogno della Champions League, la sconfitta con il PSG è stata pesantissima. La sfida con la squadra di Luis Enrique potrebbe essere l'ultima sulla panchina dei nerazzurri di Simone Inzaghi, che dopo la finale persa per 5-0 ha parlato del suo futuro, che è tutto da scrivere. L'addio non sembra lontano. Marotta e Ausilio non si faranno trovare impreparati e vagliano alcuni profili.

L'offerta dell'Al Hilal e i dubbi sulla permanenza pure per il Mondiale per Club

Del futuro di Inzaghi lontano dall'Inter se ne parla già da diverse settimane. Sul tavolo c'è una ricchissima, anzi sontuosa offerta dell'Al Hilal. Inzaghi non sembra aver deciso ancora quale sarà il suo futuro, ma aveva già deciso che dopo la finale di Monaco avrebbe incontrato la società. Incalzato sull'argomento nel post Psg-Inter il tecnico ha alimentato i dubbi sul suo futuro dicendo che non sa nemmeno se sarà alla guida dell'Inter al Mondiale per Club, che scatterà a metà giugno.

I candidati alla successione di Inzaghi: tre i favoriti

In caso di addio di Inzaghi dopo quattro stagioni chi potrebbe sostituirlo? La domanda se la pongono non solo i tifosi dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky i candidati per l'eventuale successione sarebbero tre. E tutti e tre sono sotto contratto con un altro club. Il prescelto sarebbe Cesc Fabregas, allenatore del Como che ha già detto no alla Roma. Lo spagnolo ha guidato i lariani in modo splendido e viene definito il nuovo Guardiola.

Le alternative sono rappresentate da Roberto De Zerbi, tecnico quotatissimo, che rientrerebbe in Italia dopo le esperienze con Shakhtar, Brighton e Marsiglia, secondo in Ligue 1, e da Christian Chivu, quello dei tre che conosce meglio l'ambiente. Il difensore è stato calciatore dell'Inter ed è stato fino a pochi mesi fa l'allenatore della Primavera, prima di passare al Parma.

I nomi alternativi per la panchina dell'Inter

Se dovesse essere scelto uno dei tre il cambio sarebbe drastico, con l'Inter che affiderebbe la panchina a un giovane allenatore, al quale affiderebbe un nuovo ciclo. Non si può escludere a priori anche un nome che affascina, sempre il mondo nerazzurro e non poco, e cioè quello di Diego Simeone, che però ha un contratto con l'Atletico Madrid e pare saldissimo. Secondo i bookmakers, anche se con remote possibilità, nella lista di Marotta ci sarebbero anche Thiago Motta e José Mourinho.