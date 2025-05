Chi è Tommaso Inzaghi, figlio di Simone e Alessia Marcuzzi che può portare suo padre all’Al Hilal

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi è al centro di numerose voci di mercato. L'allenatore dell'Inter è stato attenzionato dall'Al-Hilal, club dell'Arabia Saudita, che lo vorrebbe quanto prima sulla sua panchina. Addirittura secondo i media arabi ci sarebbe già un accordo per il Mondiale per Club. Quest'ultima indiscrezione è stata smentita ma lo stesso allenatore nerazzurro ha confermato che ci sono diverse squadre che hanno chiesto informazioni sul suo futuro.

A fare da mediatore tra Inzaghi e il club arabo ci sarebbe Tommaso Inzaghi, il figlio dell'allenatore dell'Inter e di Alessia Marcuzzi, che fa parte dell'agenzia di Federico Pastorello, la P&P Sport Management. Una storia molto particolare e singolare

Tommaso Inzaghi si è laureato in Business dei media all’università di Westminster, a Londra, tre anni fa prima di intraprendere la carriera di agente nell’agenzia di Federico Pastorello, la P&P Sport Management. Il figlio d'arte, che ha provato la carriera da calciatore prima di mollare e trovare un'altra strada sempre nel mondo del ‘pallone' ed è sempre in giro per l'Italia per scovare nuovi talenti.

Simone Inzaghi è assistito dall'agente Tullio Tinti ma Tommaso Inzaghi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è uno dei mediatori tra l’offerta dell’Al-Hilal e il padre: il club arabo vorrebbe l'allenatore piacentino per il Mondiale per Club, che si disputerà negli USA tra la metà di giugno e luglio, ma in questo momento è concentrato sulla finale di Champions League del 31 maggio.

Inzaghi e le voci di mercato: "Ci sono richieste dall'Italia, dall'estero, dall'Arabia Saudita"

Proprio di questo Simone Inzaghi ha parlato nel Media Day a pochi giorni dalla finale che l'Inter giocherà contro il PSG: "Le voci sul mio futuro? La mia società mi conosce bene, forse voi mi conoscete meno. Come successo alla Lazio e anche all'Inter ci sono richieste dall'Italia, dall'estero, dall'Arabia Saudita. In questo momento è folle pensare a quello. Ho un grandissimo rapporto con la dirigenza e con Oaktree. Il giorno dopo la partita parleremo come sempre fatto. L'obiettivo è il bene dell'Inter. Se ci saranno i presupposti, andremo avanti con armonia. Oggi parlare del mio futuro sarebbe folle".