Tommaso Inzaghi entra nel mondo del calcio, il figlio di Simone e Alessia Marcuzzi cambia vita Tommaso Inzaghi è pronto a fare il suo ingresso ufficiale nel mondo del calcio. Il figlio di Simone e Alessia Marcuzzi, laureato in Business dei media, ha deciso di iniziare un percorso professionale tutto nuovo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giovane e ambizioso. Buon sangue non mente si direbbe in questi caso dato che anche Tommaso Inzaghi, figlio di Simone, allenatore dell'Inter e nipote di Pippo (oggi tecnico della Salernitana ndr), sta entrando nel mondo del grande calcio. Nato il 29 aprile 2001, quando l'allenatore dei nerazzurri a quei tempi giocava nella Lazio e faceva coppia con la showgirl e conduttrice tv Alessia Marcuzzi, Tommaso ha sin da subito iniziato un percorso professionale ben lontano dal calcio giocato.

Uno scatto insieme a Simone Inzaghi.

Ha dato il via a un ambizioso progetto di vita partendo dalle basi, ovvero da una formazione universitaria ben precisa. Ha avuto modo di studiare all’Università di Westminster a Londra, ovvero uno degli atenei più prestigiosi del mondo. Il giovane Tommaso Inzaghi è diventato dottore in Business dei media a luglio del 2022 e da lì ha iniziato a pensare al meglio al suo futuro. Seguitissimo inevitabilmente da sua madre, Alessia Marcuzzi, che sui social posta spesso foto di Tommaso, anche dopo la laurea, oggi la vita di Tommaso sta arrivando a una svolta. Entrerà nell'universo calcio: è pronto a diventare agente sportivo.

Tommaso negli ultimi anni svolge la sua vita tra Londra, Roma e Milano. Collabora con la Gypsy Tales, società di produzione video ed audio e soprattutto con la P&P Sport Management. Si tratta di una società di consulenza attiva nel mondo dello sport e in particolare del calcio, che appartiene al noto procuratore calcistico Federico Pastorello. Quest'ultimo ha rivelato a Fanpage.it che ben presto Tommaso Inzaghi farà parte attivamente della sua agenzia iniziando così una nuova carriera professionale.

"Tommaso ha iniziato con noi non come agente ma come scout – ha specificato Pastorello – Non appena farà l’esame entrerà nella nostra scuderia". Il giovane conta 105 mila follower su Instagram ed è dunque molto seguito dal popolo social. Ma nel suo futuro ha lasciato da parte il mondo dello spettacolo o altre possibili strade professionali per tuffarsi completamente in quello dello sport e del calcio. Segue spesso suo padre e l'Inter e ora sta per dare il via al suo personalissimo percorso che potrebbe portarlo anche inevitabilmente a interfacciarsi con papà Simone e suo zio Filippo in qualche possibile trattativa congiunta.