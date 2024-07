Simone Inzaghi come Conte, è ora l’allenatore più pagato in Italia: le cifre del rinnovo con l’Inter

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi diventa l'allenatore più pagato in Serie A insieme ad Antonio Conte. L'allenatore piacentino ufficializzerà a breve il suo nuovo accordo sul rinnovo con l'Inter fino al 30 giugno 2026. Allungamento del precedente accordo e chiaramente adeguamento dello stipendio per il tecnico nerazzurro campione d'Italia. Con la firma sul nuovo contratto Simone Inzaghi infatti si garantirà un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro più bonus a stagione. Garantiti al tecnico 2 milioni nel caso in cui l'Inter dovesse vincere ancora lo Scudetto nei prossimi due anni.

Dopo gli addii di Massimiliano Allegri e José Mourinho che percepivano un ingaggio da 7 milioni, ecco che con il nuovo accordo Simone Inzaghi si prende la vetta della speciale classifica degli allenatori più pagati nel calcio italiano proprio insieme ad Antonio Conte. Anche per il tecnico del Napoli lo stipendio è pari a 6,5 milioni di euro. La volontà di Inzaghi sarebbe stata quella di legarsi ancora di più al club nerazzurro, con un contratto più lungo fino al 2027. La società ha deciso di procedere per gradi arrivando a questo punto un po' per volta.

Le parole di Marotta su Simone Inzaghi che hanno anticipato il rinnovo

Non è escluso, a questo punto, che, se i risultati saranno positivi nei prossimi mesi, un ulteriore prolungamento di contratto da possa essere annunciato a stagione in corso. Che l'intenzione dell'Inter fosse quella di prolungare il contratto di Simone Inzaghi era chiara sin da subito. Fu Beppe Marotta a preannunciarlo: "Con Simone Inzaghi è iniziato un ciclo qualche anno fa e non siamo nemmeno a metà – spiegò l'attuale presidente dell'Inter -. Vogliamo continuare con lui e se lo merita. Lui è felice dell'Inter e noi di lui".

Nella giornata di oggi anche Taremi dovrebbe essere ufficializzato

Alle 17 Simone Inzaghi sarà proprio in conferenza stampa con Beppe Marotta per aprire ufficialmente la nuova stagione dei campioni d'Italia. Giornata intensa per i nerazzurri anche sul fronte mercato calciatori dato che nella giornata di oggi l’attaccante iraniano, Mehdi Taremi, ha completato le visite mediche al Coni. A questo punto si attende anche per lui solo la firma e l'annuncio. L'attaccante arriva a parametro zero dal Porto e sarà una pedina fondamentali nelle rotazioni di Inzaghi nell'undici titolare.