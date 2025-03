video suggerito

Simone Inzaghi interrompe Marchegiani in diretta, è stizzito: “Sul primo tempo non vi ho sentito” Simone Inzaghi non ce l’ha fatta a trattenersi durante il collegamento con Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter sull’Udinese, e ha reagito in diretta alle parole di Bergomi e Marchegiani. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi non ce l'ha fatta più e di fronte all'incalzare delle domande da parte di Beppe Bergomi e Luca Marchegiani dallo studio di Sky Sport, ha reagito in diretta un po' stizzito, chiedendo di parlare non solo delle difficoltà avute dall'Inter nel convulso finale del match contro l'Udinese, quando Sommer è stato decisivo per portare a casa la vittoria per 2-1, ma anche del bel primo tempo giocato dalla sua squadra: "Mi fa piacere condividere le difficoltà, mi sarebbe piaciuto anche condividere il bel primo tempo che avete visto, perché secondo me l'Inter ha fatto un primo tempo da grandissima squadra contro l'Udinese, che è una squadra fisica, una squadra che ha messo in difficoltà tantissime. Poi nel calcio ci sono anche gli avversari, nel secondo tempo chiaramente dopo il gol di Solet ci è mancata lucidità, la squadra non ha più giocato come prima, e siamo andati in difficoltà".

Simone Inzaghi interrompe Marchegiani: "Sul primo tempo non ho sentito"

A quel punto è intervenuto Fabio Caressa dallo studio per tranquillizzare il tecnico nerazzurro: "Abbiamo esaltato il primo tempo". Ma Inzaghi ha ripreso subito la parola, interrompendo Marchegiani che voleva chiarire meglio le sue parole precedenti (e distendere l'armosfera), per ribadire il punto: "Ho sentito Beppe che ha parlato del gol subìto e tu degli ultimi 20 minuti, capisco, però sul primo tempo non ho sentito, ma è stato un gran primo tempo".

Simone Inzaghi indemoniato a bordo campo durante Inter-Udinese

Poi Inzaghi ha spiegato cosa è successo in quegli ultimi difficili minuti di partita, dopo aver già detto all'inizio del collegamento che "dopo il gol di Solet abbiamo perso lucidità e distanze, abbiamo smesso di giocare ed ero arrabbiato": "Noi siamo una squadra nata per giocare, perché noi dobbiamo giocare bene tecnicamente, dobbiamo giocare bene a calcio e quando non siamo puliti tecnicamente andiamo incontro a questi 20 minuti, dove chiaramente bisogna fare i complimenti all'Udinese e siamo andati in difficoltà".

Il 48enne tecnico piacentino ha poi rassicurato tutti sul suo rinnovo contrattuale (va a scadenza il 30 giugno 2026): "Marotta ha detto che è solo una formalità? Io sto bene all'Inter e mi sento apprezzato dalla mia società, dai miei tifosi, con i miei calciatori sto molto bene, quindi come abbiamo fatto ogni stagione ci ritroveremo con il presidente, con la società, coi direttori, c'è un grandissimo rapporto, sto benissimo qui e alla fine dell'anno vedremo il da farsi, ma c'è grande sintonia".