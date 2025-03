video suggerito

Simone Inzaghi vorrebbe di più per la sua Inter dopo il Feyenoord: "Sento pochi elogi" Simone Inzaghi dopo Inter-Feyenoord vorrebbe sentire più elogi per la sua squada a questo punto della stagione con tutti gli obiettivi ancora possibili.

A cura di Marco Beltrami

Simone Inzaghi vorrebbe più elogi per l'Inter dopo il superamento degli ottavi di finale di Champions contro il Feyenoord. L'allenatore nell'intervista post-partita ha fatto intendere tra le righe di essere un po' deluso per il mancato riconoscimento dei meriti della sua squadra che ai quarti se la vedrà contro il Bayern.

Inzaghi sente pochi elogi per la sua Inter dopo il Feyenoord

L'ex attaccante comunque gonfia il petto con orgoglio, ed esalta i tifosi dell'Inter che non fanno mancare nulla alla squadra: "Ci tenevamo tantissimo. I ragazzi sono stati bravissimi, li continuo a riempire di elogi perché se li meritano e per quello che stanno facendo ne sento pochi. Complimenti a loro per dare tutto, ci basta quello che fanno i nostri tifosi durante le partite, per quello che stanno facendo quest'anno in tutte le difficoltà con cui stiamo lavorando si meritano tanto perché sono veramente bravi. Doveroso il giorno di riposo perché abbiamo fatto tre partite in sei giorni e domani ci poteva stare".

Tornando poi sulla vicenda, Inzaghi ha ulteriormente evidenziato i meriti dei suoi giocatori: "Questa squadra ha nel DNA di lottare in tutte le competizioni, sappiamo che c'è un grande dispendio di energie ed è per quello che prima ho fatto un'introduzione dicendo che questi ragazzi vanno abbracciati. Lo faccio quando posso davanti alla televisione, ma soprattutto lo fanno i nostri tifosi che anche stasera, dopo sabato col Monza, ci hanno accompagnato in queste partite che sono faticose ma ci danno poi grandi gioie".

E in conferenza stampa poi l'allenatore ha ribadito: "Sono un allenatore orgoglioso e contento. Questi ragazzi non mollano, sono una squadra con la S maiuscola. Giochiamo ogni 72 ore con grandissimo entusiasmo e continueremo a farlo. Ce la giocheremo anche con l'Atalanta. Sono molto soddisfatto, essere tra le migliori 8 d'Europa è qualcosa di importante. Sento pochi complimenti per questa squadra quindi li faccio io pubblicamente i complimenti a questi ragazzi. E grande affetto ce lo danno i tifosi. A noi basta quello ma vorrei sentirlo di più. Si danno per scontate le cose che fanno questi ragazzi e invece scontate non sono. Ci sono avversari che vogliono le stesse cose dell'Inter".