Perché Kroos si ritira dal calcio a 34 anni nonostante sia sempre uno dei più forti al mondo Toni Kroos si ritira a 34 anni anche se è fortissimo e fa ancora la differenza: perché il centrocampista della Germania ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Toni Kroos è stato uno dei calciatori più forti e intelligenti degli ultimi 15 anni ma ha deciso di ritirarsi a soli 34 anni nonostante sia uno degli migliori centrocampisti del mondo. Il giocatore tedesco ha chiuso la sua esperienza con i club indossando la maglia del Real Madrid e giocando l'ultima partita con i Blancos nella finale di Champions League vinta col Borussia Dortmund. Muoverà i suoi ultimi passi come calciatore professionista con la maglia della Germania e proverà a spostare sempre più in avanti la data di addio perché questo sarebbe il segnale che la nazionale tedesca sarà arrivata in fondo agli Europei di casa.

A dare la notizia alla fine di maggio era stato lo stesso campione tedesco con un annuncio a sorpresa: "Ho sempre detto che il Real Madrid sarebbe stata la mia ultima squadra, la mia carriera terminerà dopo gli Europei con la Germania". Ha vinto trentatré trofei, tra cui sei Champions League (una con il Bayern Monaco e cinque con il Real Madrid) e i Mondiali del 2014 con la Germania.

Perché Toni Kroos si ritira a 34 anni anche se è fortissimo

Kroos è uno dei calciatori migliori della Germania e di tutto il torneo. Nelle prime due partite di EURO 2024 il centrocampista tedesco ha sbagliato 8 passaggi su 233 effettuati, una cifra ai limiti della perfezione che non è fine a se stessa perché il numero 8 ha dimostrato in campo leadership e carisma senza mai lasciare nulla al caso. Anche nell'ultimo match contro la Danimarca è stato uno dei più performanti con il 96% di precisione dei passaggi e il gioco della sua squadra sempre nella sua mente e nei suoi piedi.

In tanti si chiedono perché debba ritirarsi un calciatore che incide in maniera così positiva sul gioco delle sue squadre ma la risposta la diede Toni Kroos tempo fa: "La mia ambizione è sempre stata finire la carriera al top del livello”

Il classe 1990 vuole terminare la carriera quando è ancora tra i migliori e non quando è nella fase discendente del suo percorso. Una imposizione a se stesso che ha rispettata e che mette in mostra una grande intelligenza.

Kroos aveva già fatto capire le sue intenzioni sul ritiro nel 2019

Nel 2019, subito dopo aver rinnovato col Real fino al 2023, in un'intervista rilasciata al giornale tedesco Bild Toni Kroos aveva parlato del suo possibile ritiro a 33 anni: "Ho scelto di proposito di prolungare il contratto fino al 2023. Allora avrò 33 anni e quella potrebbe essere una buona età per ritirarsi, ma anche per decidere se fare altro o meno”. Non è la prima volta che Kroos ha utilizzato queste parole e lo ha fatto anche in un podcast che porta avanti da qualche anno.

Ha sempre avuto le idee chiare su quando e come ritirarsi. Non si può che prendere atto di questa scelta e godersi le sue ultime partite perché calciatori con l'intelligenza e la tecnica di Toni Kroos in giro se ne vedono sempre meno.