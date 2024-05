Kroos si ritira, non rinnova con il Real Madrid: l’ultima partita in carriera sarà con la Germania

video suggerito

Toni Kroos ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio: a 34 anni il centrocampista tedesco ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo non rinnovando il suo contratto con il Real Madrid che lo ha accolto dieci anni fa. La sua carriera si concluderà con gli Europei, l'ultima competizione alla quale prenderà parte prima di dire addio ufficialmente al calcio, chiudendo l'avventura con la maglia della sua Germania.

È stato lo stesso giocatore ad annunciare la decisione di non firmare un nuovo accordo con i Blancos e di non accettare più proposte da nessuna squadra. L'ex giocatore del Bayern Monaco è arrivato in Spagna nel 2014, trasformandosi immediatamente in uno dei centrocampisti migliori al mondo, perno centrale per il Real e anche per la sua nazionale che in estate lo saluterà con l'Europeo casalingo.

Dopo le voci circolate in mattinata ci ha pensato il Real Madrid a ufficializzare la notizia con un comunicato in cui sottolinea la volontà di Kroos di uscire di scena: "Il Real Madrid annuncia che Toni Kroos ha deciso di terminare la sua carriera di calciatore professionista dopo Euro 2024". Non ci sarà nessuna nuova avventura altrove per il tedesco, nonostante abbia ancora l'età per firmare un nuovo contratto e allungare la sua carriera nel mondo del calcio di qualche anno.

La lettera di addio di Kroos al Real Madrid

Anche lo stesso giocatore ha voluto dedicare qualche parola ai tifosi del Real Madrid, comunicando personalmente il mancato rinnovo e la decisione di ritirarsi. Kroos ha riavvolto il nastro pensando all'inizio della sua avventura: "17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l'inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. Dopo 10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. Questa decisione significa che la mia carriera da calciatore attivo finirà quest’estate dopo gli Europei".

Nonostante l'annuncio del ritiro la carriera del centrocampista potrebbe concludersi con due trofei importantissimi. Gli ultimi impegni da calciatore saranno la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (sarebbe la sesta coppa per lui tra Real e Bayern) e sopratutto gli Europei con la Germania che diventeranno la sua grande festa d'addio al mondo del calcio.