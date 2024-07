video suggerito

Il gesto della Spagna per Kroos dopo i quarti con la Germania: tutti i giocatori vanno verso di lui Toni Kroos si ritira dal calcio giocato e la Spagna fa un gesto bellissimo al triplice fischio della sfida contro la Germania valida per i quarti degli Europei. Tutti i giocatori corrono verso di lui: bellissimo l'abbraccio con Morata.

A cura di Fabrizio Rinelli

Al triplice fischio di Spagna-Germania, valida per i quarti degli Europei 2024, Toni Kroos ha chiuso ufficialmente la sua carriera. Si ritira dal calcio giocato il centrocampista tedesco che aveva annunciato già mesi fa la sua decisione: "Ho sempre detto che il Real Madrid sarebbe stata la mia ultima squadra, la mia carriera terminerà dopo gli Europei con la Germania". Il successo della Roja ai supplementari ha un po' rovinato la festa a Kroos ma la Spagna è riuscita comunque a dimostrare profondo rispetto per il tedesco a fine partita.

Un video diventato virale sui social ha mostrato Kroos al centro dello stadio di Stoccarda salutare tutto il popolo tedesco che lo osannava. Ma improvvisamente i giocatori spagnoli decidono di avvicinarsi a lui. Uno per uno vanno in direzione del centrocampista che era inizialmente un po' spiazzato ma apprezza tantissimo quel gesto. Bellissimo e intenso il momento in cui Alvaro Morata si avvicina a Kroos. L'attaccante, che condiviso con lui anche lo spogliatoio del Real, si perde in un lunghissimo abbraccio a dir poco emozionante.

Cosa farà Kroos dopo il ritiro dal calcio giocato

Kroos ha deciso di dare l'addio al calcio a 34 anni in maniera un po' inaspettata. Ha vinto tutto, è vero, ma è ancora mediamente giovane per l'età di un giocatore e di certo qualche altro anno avrebbe potuto disputarlo. E invece il tedesco, reduce dalla vittoria della Champions dopo la finale conquistata contro il Borussia Dortmund, ha deciso di chiudere qui il suo percorso nel calcio giocato. Kroos ora vuole dedicarsi intensamente ai suoi tre figli Leon, Amelie e Fin e iniziare il suo nuovo percorso nella "Toni-Kroos-Academy" a Madrid.

Il centrocampista tedesco aveva annunciato il suo addio al calcio con una lunghissima lettera. Kroos ha ricordato tutti i momenti trascorsi al Real Madrid in cui ha vinto praticamente tutto ciò che si poteva vincere sottolineando il suo desiderio di chiudere: "Dopo 10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine – aveva scritto in uno dei passaggi della sua sua lettera -. Questa decisione significa che la mia carriera da calciatore attivo finirà quest’estate dopo gli Europei". Forse si aspettava solo un finale diverso…