Il rancore di Guardiola verso Lineker scoperto dall'inglese dopo 30 anni: "Io ero un raccattapalle"

A cura di Paolo Fiorenza

Gary Lineker tutto immaginava, quando col microfono della BBC in mano andò a intervistare Pep Guardiola appena arrivato al Manchester City nel 2016, fuorché l'essergli rinfacciato qualcosa che aveva fatto una trentina di anni prima, in un altro luogo e fondamentalmente in un'altra vita. I due erano entrambi a Barcellona alla fine degli anni '80: il bomber inglese giocava nella squadra blaugrana, mentre il catalano era a bordo campo come raccattapalle. Lineker è infatti più grande di poco più di 10 anni rispetto a Guardiola, classe '60 il primo, '71 il secondo.

Lineker gelato da Guardiola quando andò a intervistarlo: "Perché non mi hai mai dato la maglia?"

Recentemente l'ex attaccante della nazionale inglese ha ricordato la prima volta in cui andò a intervistare Guardiola dopo il suo approdo al City dal Bayern nell'estate del 2016. Si ritrovò davanti una persona che aveva un conto in sospeso con lui a lungo termine, senza che peraltro lui lo sapesse. E dunque, prima di iniziare l'intervista, Pep fece lui una domanda a Gary, lasciandolo stranito: "Ero andato a intervistarlo, lui mi disse: ‘Prima di iniziare… io ero un raccattapalle al Barcellona quando giocavi tu, quando eri lì. Alla fine di ogni partita venivo da te e ti chiedevo se potevo avere la tua maglietta. Non me l'hai mai data, perché? Io sono stato male per questo".

Lineker ha continuato: "A quel punto io gliel'ho spiegato, gli ho detto: ‘Pep, non era come adesso. A quei tempi avevamo solo una maglietta. Non ci era permesso regalarla'…". Solo allora, dopo il chiarimento della vicenda che era rimasta sospesa per oltre un quarto di secolo, l'intervista potè avere luogo.

Gary Lineker solleva la Coppa delle Coppe vinta col Barcellona nel 1989

Gary Lineker ha giocato nel Barcellona dal 1986 al 1989, segnando 51 gol in 138 partite e vincendo due trofei, la Coppa del Re nel 1988 e la Coppa delle Coppe nel 1989. In quegli anni Pep Guardiola cresceva nell'accademia del club, La Masia, il che gli consentì di fare il raccattapalle nelle partite interne dei blaugrana. Poi a sua volta avrebbe vestito quella maglia per un decennio, giocando 384 partite complessive.