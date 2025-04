video suggerito

Lautaro senza filtri in diretta dopo i quarti di Champions col Bayern: “L’Inter ha due co****ni così” Lautaro Martinez è euforico dopo aver visto l’Inter conquistare la semifinale di Champions a seguito dei quarti col Bayern Monaco. L’attaccante argentino si lascia andare senza filtri in diretta: “Abbiamo due co****ni così”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez ha esultato con rabbia per quel gol realizzato contro il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di Champions al Meazza. Un gesto rabbioso, di profonda carica che ha trasportato tutta la squadra e tutto il pubblico nerazzurro. L'Inter vola in semifinale dove affronterà il Barcellona al termine di una partita a dir poco complicata contro i bavaresi che hanno attaccato fino alla fine non mollando un centimetro. L'attaccante argentino si presenta euforico in diretta tv ai microfoni di Amazon Prime e non resiste. La sua frase è senza filtri.

Quando Alessandro Alciato gli chiede cosa resta di questa sfida, lui risponde prontamente: "Questa partita la ricorderemo per tanto tempo perché l'Inter ha due co****ni così". Il giornalista resta spiazzato dalla risposta dell'attaccante dell'Inter e scherza: "Detta in latino, bravissimo". Il giocatore poi si ricompone e nonostante si sia reso conto di aver detto una parola che in diretta andrebbe evitata, va avanti e si spiega in qualche modo: "C'è tantissimo dietro questa semifinale, tanto sacrificio, tanto lavoro, un calendario con tante partite ravvicinate ma l'Inter non molla".

Lautaro è il capitano dell'Inter e giustamente esalta la prova della squadra: "Ha cuore, personalità, ha testa e sicuramente oggi in qualche momento della gara abbiamo sofferto ma l'Inter un'altra volta ha dimostrato che sa fare grandi cose – continua -. Vincere tutto? Ogni anno pensiamo di vincere tutto perché altrimenti non possiamo giocare a questo sport e questa è la nostra mentalità e ringrazio tutta questa gente che rappresentano l'uomo in più per noi". Inevitabile poi non parlare del prossimo avversario in Champions, il Barcellona.

Le parole di Lautaro dopo la semifinale di Champions conquistata dall'Inter

"Un grandissimo avversario, ha tanta storia in questa competizione, ora prepariamo la gara di campionato e poi la Champions – spiega e aggiunge poi a Sky -. Ho tanto orgoglio per aver affrontato un grandissimo avversario come il Bayern, siamo di nuovi in semifinale, e il merito va al lavoro e alla crescita di questo club giocando anche finali importanti". E conclude parlando proprio della sua esultanza al gol: "Dietro quel gesto c'è tanto lavoro, sofferenza, abbiamo un calendario troppo stretto, in campionato abbiamo una squadra dietro che non molla ma stiamo facendo tantissime cose in tre competizioni e sono orgoglioso e questo è un merito tutto nostro".