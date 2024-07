Lo spot peruviano contro le molestie fa infuriare il Real: il molestatore ha la maglia del Madrid

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Una vicenda surreale vede il Real Madrid furioso con la Polizia Nazionale del Perù per uno spot contro le molestie alle donne: il problema è che il molestatore indossa una maglia del Real estremamente visibile. Il club madridista ritiene l'accostamento ignominioso e ha chiesto che lo spot venga rimosso.

Lo spot della Polizia peruviana: il molestatore ha la maglia del Real Madrid

"Se sei vittima o testimone di molestie sessuali sui mezzi pubblici, denuncialo all'agente di polizia più vicino o chiamando il 105", dice la didascalia allegata al video pubblicato sull'account ufficiale della Policia Nacional del Perù. Nel filmato – un po' grottesco a dire il vero, c'è anche una musichetta in sottofondo – si vede un uomo salire su un autobus con indosso una divisa ufficiale del Real Madrid. La maglietta ha stemma e sponsor in bella vista.

Il finto molestatore adocchia una donna in piedi nel pullman e le passa vicino con intenti che anche il suo sguardo rende chiari. A quel punto spunta dal nulla un poliziotto peruviano che lo ammanetta al volo e poi lo fa scendere dal bus, mentre tutti i passeggeri esultano e gliene dicono di ogni, incluso l'autista. Lo spot si chiude con un altro poliziotto che declama il claim della campagna: "Se sei vittima o testimone di molestie, denuncialo".

Il Real Madrid non ci può credere e si arrabbia: chiesta la rimozione dello spot

Quando hanno visto il video, al Real Madrid sono prima trasecolati, poi si sono arrabbiati di brutto. Dalla Casa Blanca è dunque partita immediatamente la richiesta di rimuovere lo spot in questione, in quanto gravemente offensivo del buon nome della società merengue.

Ma come è venuto in mente alla Polizia peruviana di inscenare una molestia da parte di un presunto tifoso del Real Madrid? C'è un precedente: lo spot è infatti ispirato ad un fatto realmente accaduto poco tempo fa. Il 29 marzo 2024, gli agenti avevano arrestato su un autobus un molestatore che indossava la proprio maglia del Real.

"No alle molestie! Un individuo è stato arrestato per aver toccato in modo inappropriato una giovane donna alla stazione Gamarra della linea 1 della metropolitana di Lima. L'intervento è stato effettuato da membri della Divisione di Sicurezza Ferroviaria", riferiva il tweet della polizia, con tanto di foto segnaletica dell'uomo ammanettato.