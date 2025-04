video suggerito

Ancelotti usa una frase di Alcaraz per la remuntada del Real Madrid, il tennista: "È incredibile" Carlo Ancelotti alla vigilia di Real Madrid-Arsenal ha usato una frase di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha mostrato il suo stupore e la sua gioia per quella citazione.

A cura di Alessio Morra

Il Real Madrid ha perso 3-0 la gara di andata dei quarti di Champions League con l'Arsenal. Per qualunque altra squadra l'impresa sarebbe parsa impossibile. Per il Real no. L'ambiente ci crede. Lo ha detto pure Bellingham alla vigilia, ma lo dice soprattutto la storia della società più vincente di sempre in Europa. E alla vigilia Carlo Ancelotti cita Carlos Alcaraz, tennista spagnolo, rivale di Sinner, nonché tifoso dei blancos.

Il Real crede nella rimonta con l'Arsenal

Per arrivare in semifinale il Real deve vincere con quattro gol di scarto, con tre si fa ai supplementari. Bellingham è stato chiaro. Il Madrid ci è già riuscito a proverà a compiere l'ennesima remuntada della sua storia. Non è stato da meno Carlo Ancelotti, l'allenatore con più Champions League vinte in carriera. Il tecnico italiano ha mostrato la sua proverbiale calma nella conferenza della vigilia quando ha detto: "Noi abbiamo le qualità per ribaltare questa sfida, e ci metteremo tanto impegno. Abbiamo tanta esperienza e i tifosi ci daranno una mano. Dobbiamo fare il massimo".

Ancelotti: "Giocheremo con la testa, il cuore e…"

Parole canoniche, così come quelle sul Bernabeu. ‘El miedo escenico‘ potrebbe fare la differenza: "Il Bernabéu è magico e tutti sanno che ha un'atmosfera speciale. Domani ci servirà un po' di tutto, sia a livello fisico che di squadra. Nessuna di queste cose può andare storta".

Poi ha continuato il suo discorso citando Carlos Alcaraz, numero 2 del tennis, fresco vincitore di Monte Carlo, che il tecnico incontrò pochi mesi fa: "Cercheremo di giocare una partita con la testa, con il cuore e con… le p***e come dice Alcaraz. A livello mentale siamo bravi. Dovremo avere un buon controllo del gioco".

Lo stupore di Alcaraz per la citazione di Ancelotti

Poche ore dopo la conferenza stampa di Ancelotti, Alcaraz è sceso in campo a Barcellona, per il torneo 500, e si è imposto in due set sull'americano Quinn. Terminato l'incontro gli è stato chiesto un commento sulla citazione di Carlo Ancelotti e con un grande sorriso e tanto stupore il tennista spagnolo ha dichiarato: "Me l'hanno detto, non ci ho creduto e l'ho voluto vedere. Mi sembra incredibile che prima di una partita a eliminazione diretta della Champions League qualcuno come Ancelotti dica una cosa del genere per una squadra come il Real Madrid. È un momento incredibile". Allargando il sorriso ha chiuso: "Se vincono sarà per questo".