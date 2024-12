video suggerito

Carlos Alcaraz incontra Ancelotti e si propone per il Real Madrid: “Posso giocare ala sinistra” Carlos Alcaraz ha incontrato i calciatori del Real Madrid e ha fatto due chiacchiere con il tecnico Carlo Ancelotti. Il tennista ama il calcio e gioca in attacco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz si sta preparando per la nuova stagione del tennis. Lo spagnolo è in patria e dopo il Natale partirà alla volta dell'Australia, dove darà la caccia al titolo di Melbourne, che Sinner ha conquistato nel 2024. Nell'attesa Alcaraz ha incontrato i calciatori del Real Madrid, la squadra per cui fa il tifo. Ha avuto modo di chiacchierare pure con Ancelotti, al quale ha detto che lui è un'ala, come a dire alla bisogna io ci sono. Il tecnico italiano ha preso nota.

Alcaraz incontra i calciatori del Real Madrid

Ha vissuto una giornata speciale Alcaraz che ha incontrato il Real Madrid. In un video pubblicato proprio dagli account social del club madrileno. Carlos attende i calciatori e li saluta uno a uno, c'è chi lo abbraccia con maggiore affetto, perché lo conosce meglio – come Modric o Bellingham, appassionati di tennis. Poi è arrivato il momento dell'incontro con Ancelotti, che con la signorilità che lo contraddistingue resta in fila in attesa del suo turno. Il saluto è cordiale. I due scambiano qualche battuta.

Lo scambio di battute tra Ancelotti e Alcaraz

Il dialogo si sente dal video del Real. Ancelotti chiede ad Alcaraz se avesse abilita calcistiche. Alcaraz risponde dicendo che se la cava anche con il pallone. A quel punto Carletto gli dice che qualora avesse bisogno di lui lo terrebbe in considerazione. Alcaraz sta al gioco dicendo: "Io sono un'ala sinistra, taglio dentro e provo il tiro a giro".

Il ruolo peggiore per una squadra che in quella posizione può schierare Vinicius e Mbappé. Ma il sorriso affettuoso resta. Poi dopo aver salutato tutti Alcaraz è salito a bordo di un'auto con Roberto Carlos e ha proseguito la sua grande giornata da tifosi dei blancos.