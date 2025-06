Mladenovic durissima con Alcaraz: “Quello che ha detto Carlos è veramente imbarazzante”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz sta vivendo un periodo straordinario. Ha vinto in fila Roma, il Roland Garros e il Queen's, con Sinner è il favorito per Wimbledon, la classifica ATP gli sorride e per la prima volta si parla dello spagnolo anche in chiave gossip, per via del torneo di doppio misto degli US Open che giocherà in coppia con Emma Raducanu. Ma non sono solo rose e fiori, perché Alcaraz ha dovuto subire delle bordate incredibili da parte di Kiki Mladenovic, che ha usato parole forti per il numero 2 della classifica mondiale.

Sinner e Alcaraz giocano il doppio misto agli US Open

L'oggetto del contendere è proprio il torneo di doppio misto degli US Open, che da quest'anno ha un nuovo format e un campo di partecipazione totalmente differente rispetto al passato. Durerà due giorni, si disputerà prima dei tornei di singolare e sarà di fatto una mega ricca esibizione, con in campo i migliori tennisti al mondo: da Sinner a Djokovic, passando per Alcaraz, Sabalenka e Rybakina. Di fatto non c'è più quasi spazio per i doppisti puri, in campo solo i campioni in carica Errani e Vavassori, che pure avevano polemizzato.

Kiki Mladenovic, doppista francese, è la quarta partendo da sinistra in questa fotografia.

Mladenovic furiosa con Alcaraz: "Non si gioca un torneo importante solo per divertirsi"

Carlos Alcaraz sarà in campo con Emma Raducanu, si è favoleggiato tanto di una loro liason sentimentale in passato, sono ‘solo' amici. Lo spagnolo ha parlato del tandem del misto di New York, alcune sue parole non sono piaciute alla francese Mladenovic, un tempo buona giocatrice di singolare, ma che ormai gioca solo il doppio.

Carlos Alcaraz con l’imponente trofeo del Queen’s, vinto per la seconda volta.

La transalpina parlando con TennisActu ha detto: "Ho sentito Alcaraz dire che lui e altri giocheranno il torneo per divertirsi e per preparare gli US Open, beh, per me questo è imbarazzante. Stiamo parlando di un torneo dello Slam e non può essere né preparazione né divertimento. A livello di business è una grande idea, ma stanno alterando l'essenza del nostro sport, questo è un problema. Non avrebbero dovuto eliminare il tradizionale torneo di doppio misto degli US Open".