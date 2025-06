video suggerito

Courtois ammette cosa sta succedendo al Real dopo Ancelotti: “Non può cambiare tutto in quattro giorni” Courtois ammette le difficoltà che sta vivendo il Real Madrid dopo l’addio ad Ancelotti. Assimilare le nuove idee di Xabi Alonso non è facile: “Facciamo ancora i movimenti che ci chiedeva di fare Carlo”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid è reduce da un pareggio contro l'Al Hilal nell'esordio degli spagnoli al Mondiale per Club. Prima uscita ufficiale per Xabi Alonso e Simone Inzaghi sulle rispettive panchine dopo aver lasciato Bayer Leverkusen e Inter. Occhi puntati soprattutto sull'allenatore delle Merengues che ha preso in mano una squadra reduce dagli ultimi quattro anni con Carlo Ancelotti in panchina ma che si era smarrita nell'ultimo anno. Il pareggio ha evidenziato come ci sia tanto lavoro da fare per Xabi affinché possa imporre alla squadra le proprie idee. E non sarà facile.

Un concetto che ha ammesso anche Thibaut Courtois al termine della partita parlando nella classica intervista post gara. Il portiere belga del Real non si è nascosto e ha confermato le difficoltà che ha visto in campo da parte dei suoi compagni vedendoli giocare. "Siamo stati con Carlo da quattro anni, abbiamo le nostre routine e ora dobbiamo adattarle alle richieste del nuovo allenatore – e spiega -. Abbiamo ancora gli automatismi di Carlo e i movimenti che dovevamo fare con lui. Non è qualcosa che si può cambiare in quattro giorni, non succede subito".

Courtois contro l'AL Hilal.

Detto ciò però allo stesso tempo Courtois ha spiegato in che modo Xabi Alonso sta provando a imporre gradualmente le sue idee alla squadra. E la prima mossa è stata già sorprendente: "Stiamo guardando video e parlando molto. Impareremo da questa partita e le cose miglioreranno in futuro". L'allenatore spagnolo sta cercando di mostrare anche al monitor cosa chiede alla squadra e cosa si aspetta di vedere in futuro: "Siamo qui da nove giorni con solo tre sessioni di allenamento, e questo è un percorso" ha ammesso ancora Courtois.

Leggi anche Divorzio tra Ghisolfi e la Roma nel giorno della presentazione di Gasperini: cosa sta succedendo

Le parole di Courtois dopo la sfida contro l'Al Hilal

"Abbiamo bisogno di risultati perché siamo in questa competizione, ma quello che vogliamo è anche imparare e capire cosa vogliamo essere – ha proseguito il portiere del Real Madrid -. Stiamo cercando di fare cose diverse, ovviamente, ma non si può fare tutto in quattro giorni… Dopo aver passato quattro anni a fare le cose con un altro allenatore, perché i vecchi automatismi rimangono ancora". Non sarà semplice dunque per Xabi riuscire a compiere questa metamorfosi in così poco tempo ma il calendario pieno impone sicuramente delle mosse immediate.