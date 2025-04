video suggerito

Bellingham racconta cosa succede nello spogliatoio del Real Madrid: viene ripetuta una sola parola Il Real Madrid dovrà affrontare una missione difficilissima contro l'Arsenal: i Blancos sono chiamati alla grande rimonta in Champions per accedere alle semifinali e Bellingham racconta come la squadra sta vivendo questo momento.

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid cerca una rimonta storica contro l'Arsenal nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. A Londra i Blancos hanno perso per 3-0 e domani e aggrapperanno a ogni cosa per tentare di ribaltare il risultato: il fattore campo sarà fondamentale, con il Bernabeu che per l'occasione chiuderà il suo tetto, ma anche la grinta dei tifosi servirà a trascinare i giocatori.

Jude Bellingham è stato molto onesto per quanto riguarda l'aria che si respira all'interno degli ultimi allenamenti. La parola d'ordine è una ed è ovunque: "Remontada" è sui giornali, tra le chiacchiere degli appassionati, negli analisi degli specialisti, ed è un modo che tutto il club spagnolo sta usando per caricarsi in vista del grande incontro.

Il Real Madrid è pronto per la rimonta

A Madrid nessuno si nasconde e le ambizioni per la partita contro l'Arsenal sono chiarissime. Rimontare il 3-0 dell'andata non sarà una missione facile, ma i Blancos hanno l'obbligo di provarci. E in conferenza stampa Bellingham rivela che anche tra gli stessi giocatori serpeggia ottimismo: "La parola più usata negli spogliatoi negli ultimi giorni è Remontada".

Tutti ci credono e il Bernabeu potrà giocare una parte molto importante. Il pubblico cercherà di caricare la squadra che ha già vissuto notti così magiche: "Ho visto molti video di tifosi, della stampa… Ci motiva molto. È una serata fatta su misura per il Real Madrid. Forse è qualcosa che la gente conosce bene". Bellingham poi si aggrappa alla storia del Real Madrid e alle imprese epiche che i suoi grandi protagonisti hanno tramandato ai più giovani: "Emilio Butragueño ha parlato della vittoria per 6-1 contro l'Anderlecht. È questa la fonte da cui traggo spunto in questi giorni. Ho visto anche le partite più recenti. Vogliamo farne parte e scrivere una pagina di storia. Domani è l'occasione per continuare a plasmare il futuro. È molto importante per noi".