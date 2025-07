video suggerito

La folle parata di Courtois che lancia il Real in semifinale al Mondiale per Club: "Ci ho messo l'anima" La parata di Courtois per blindare la semifinale del Real Madrid al Mondiale per Club capace di battere il Borussia Dortmund 3-2 dopo un finale folle. Il portiere belga racconta: "Ci ho messo tutta l'anima".

A cura di Fabrizio Rinelli

Una parata sensazionale in pieno recupero per portare il Real Madrid in semifinale al Mondiale per Club dopo un finale di partita folle contro il Borussia Dortmund. Ben tre gol in pieno recupero e la percezione netta che si potesse andare ai supplementari. Solo Thibaut Courtois è riuscito ad evitare un extra time che sarebbe stato una mazzata per la squadra di Xabi Alonso. Il 3-2 finale in favore delle Merengues porta la firma soprattutto del portiere belga capace all'ultimo secondo di togliere dall'angolino un pallone ormai indirizzato in rete.

Il Real Madrid sembrava in pieno possesso della partita fino all'inizio dei minuti di recupero quando, sul punteggio di 2-0 i tedeschi riaprono la partita con un gol. Mbappé la richiude con una sforbiciata pazzesca prima che i gialloneri riuscissero di nuovo a mettere in discussione tutto con un gol su rigore causato da Huijsen. A una manciata di secondi dalla fine è stato poi Courtois ad evitare al Real un'atroce beffa. "La mia parata? L'ho parata con tutta l'anima, non volevo i tempi supplementari."

Il portiere belga si è infatti reso protagonista di una prodezza incredibile. Marcel Sabitzer del Dortmund al minuto 99 si era infatti liberato per il tiro in area di rigore e calciando forte verso l'angolino basso di sinistra. Courtois però è attento ed interviene con prima con la mano destra aperta la conclusione per poi bloccare la palla con il braccio sinistro compiendo un gesto atletico a dir poco sensazionale che non consente ai tedeschi di portare la partita ai supplementari. Lo stesso allenatore del Borussia, Kovac, resta senza parole a fine partita quando si è ritrovato a commentare quella parata: "Qui è stato super…".

L’esultanza del Real Madrid.

Contro chi giocherà il Real in semifinale: il tabellone del Mondiale per Club

Il Real Madrid al triplice fischio può così esultare per aver raggiunto una semifinale che sembrava blindata nei minuti di recupero sul 2-0 prima che la partita si aprisse incredibilmente anche per merito di un Borussia che non ha mai mollato. Sul cammino di Xabi Alonso c'è ora il PSG campione d'Europa di Luis Enrique che aveva eliminato poco prima il Borussia Dortmund. Una sfida che promette spettacolo con spagnoli e francesi che mirano a raggiungere la finalissima contro una tra Chelsea e la sorpresa Fluminense.