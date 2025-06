video suggerito

Mbappé non sta ancora bene, fuori dalla lista dei convocati del Real Madrid per il Salisburgo L'attaccante francese rimanda il debutto al Mondiale per Club: è apparso debilitato dopo il ricovero in ospedale dei giorni scorsi. È tornato ad allenarsi ma le sue condizioni sono tali da raccomandare cautela.

Kylian Mbappé non figura nella lista dei 23 convocati del Real Madrid per la partita del Mondiale per Club contro il Salisburgo. L'attaccante francese ha sì ripreso ad allenarsi dopo lo spavento e la preoccupazione per il ricovero in ospedale ma non è ancora in condizioni tali da affrontare un match né si vuole corre rischi inutili per la salute del calciatore.

Mbappé reduce dal ricovero per gastroenterite acuta

Una gastroenterite acuta lo ha costretto a cure mediche e a restare sotto osservazione, un intoppo che lo ha estromesso dalla squadra almeno per tutta la fase a gironi del torneo. Le dimissioni e il ritorno nel ritiro dei blancos, però, non hanno dissolto tutti i dubbi legati al malessere a causa del quale è apparso molto provato: le immagini delle ultime ore hanno reso evidente il cambiamento fisico dovuto alla drastica perdita di peso (circa 5 chili, secondo una stima riportata dai media iberici).

Quando può debuttare nel Mondiale per Club

Ecco perché Xabi Alonso e il suo staff hanno deciso di fare a meno di Mbappé per gli ultimi 90 minuti del gruppo: la qualificazione al turno successivo è di fatto in tasca e chiudere al primo posto non dovrebbe essere un problema. Quando tornerà in campo l'ex PSG? Non prima degli ottavi di finale che gli spagnoli potrebbero disputare contro la Juventus oppure il Manchester City e che segneranno anche il suo debutto ufficiale nel trofeo Fifa.

La febbre e il malore, come sta oggi il francese

La febbre improvvisa, il malore e la necessità di sottoporsi a controlli ospedalieri per sintomi fastidiosi e preoccupanti (anche se non gravi) hanno caratterizzato gli ultimi cinque giorni di Mbappé che al Mondiale del Club era uno dei più attesi. Senso di spossatezza e perdita di peso hanno accompagnato lo stato di disagio del calciatore. Il peggio è passato ma dovrà attendere ancora un po' prima di indossare la maglia e andare in campo: averlo rivisto in allenamento nel centro sportivo del Real Madrid è stata sicuramente una bella notizia ma adesso prevale la massima cautela. Detto di Juventus o Manchester City quali possibili avversari negli ottavi, qualora il cammino dei blancos si spingesse oltre sulla loro strada potrebbero incrociare anche l'Inter.