Mbappé torna dopo il ricovero per gastroenterite, tifosi preoccupati per il suo cambiamento fisico Mbappé si è allenato per la prima volta dopo il ricovero per gastroenterite e dalle foto i tifosi hanno notato il suo dimagrimento: ha perso diversi chili negli ultimi giorni.

A cura di Ada Cotugno

Tra le facce concentrate dei giocatori del Real Madrid durante l'ultimo allenamento c'è anche quella di Kylian Mbappé che per la prima volta da quando è negli Stati Uniti è uscito dalla sua camera d'albergo. Il francese era stato ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta e da oltre una settimana è alle prese con continui problemi fisici: prima la febbre, poi il ricovero durato qualche ora e le terapie per rimettersi in forma e infine l'isolamento per potersi riprendere. Ha saltato le prime due partite del Mondiale per Club e i tifosi lo hanno visto per la prima volta dalle immagini pubblicate dai Blancos in cui si nota una perdita di peso e di tono muscolare.

Inevitabile, dato che negli ultimi giorni l'attaccante è stato costretto a restare nella sua camera e non è neanche riuscito a mangiare a causa della gastroenterite che continuava a tormentarlo. È ancora troppo debole per riprendere gli allenamenti ma ha raggiunto alcuni suoi compagni per fare degli esercizi in palestra e cercare di riprendere la massa muscolare che aveva prima di questa sfortunatissima settimana.

La trasformazione fisica di Mbappé dopo la gastroenterite

Il suo problema è stato piuttosto serio, tanto che ha richiesto alcune ore di ricovero in ospedale per analisi approfondite e cure specifiche. Mbappé non ha ancora esordito al Mondiale per Club perché da quando è arrivato negli Stati Uniti ha avuto a che fare con alcuni problemi fisici: alcuni giorni dopo il suo arrivo è stato fermato dalla febbre ma ben presto i medici hanno scoperto che si trattava di gastroenterite acuta, un'infiammazione del tratto gastrointestinale che provoca sintomi molto spiacevoli. Per questo è rimasto nella sua camera d'albergo a guardare le prime due partite del Real Madrid e nell'ultima settimana ha mangiato a fatica.

Il peggio sembra essere passato, tanto che Mbappé è andato addirittura in palestra per allenarsi, ma il suo corpo porta i segni del malessere che ha dovuto affrontare. Ha perso diversi chili negli ultimi giorni e anche i suoi muscoli ne hanno risentito: non è più tonico come prima e i tifosi lo hanno trovato molto dimagrito, asciutto quasi come agli inizi della sua carriera. Dovrà rimettersi completamente in forma prima di tornare ad allenarsi a pieno ritmo e Xabi Alonso non sa se potrà averlo a disposizione già per l'ultima partita del girone o se dovrà attendere gli ottavi di finale.