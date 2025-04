video suggerito

Declan Rice mostruoso su punizione, Real al tappeto: Nicolas Jover è il segreto dell’Arsenal L’Arsenal ha battuto il Real Madrid 3-0 nell’andata dei quarti di Champions. Protagonista assoluto Nicolas Jover, il mago di Arteta sui calci piazzati. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Declan Rice ha vissuto una notte indimenticabile in Champions regalando di fatto all'Arsenal la vittoria sul Real Madrid. Il centrocampista della nazionale inglese ha segnato una doppietta, trasformando in gol due calci di punizione prima del tris arrivato poi con Merino per il 3-0 dei suoi. Due perle balistiche quelle dell'ex West Ham che ha messo al tappeto la squadra di Ancelotti. Dietro il suo successo però c'è qualcuno, ovvero Nicolas Jover. Un video mostra come l'allenatore delle palle inattive dei Gunners sia stato fondamentale per le reti di Declan Rice.

Declan Rice mostruoso su punizione, Real Madrid al tappeto

La prima rete segnata da Declan Rice è stata di pregevole fattura. Il calciatore inglese ha disegnato una traiettoria ad effetto perfetta, con il pallone che ha aggirato la barriera rendendo vana la presenza dei giocatori. Una marcatura bellissima, tutt'altro che casuale: le telecamere infatti hanno scovato in panchina Jover, ovvero l'uomo che lavora sulla gestione di tutti i calci piazzati dell'Arsenal. È stato lui ad ampi gesti a minare a distanza a Rice come calciare, facendo il gesto dell'effetto da dare al pallone. Detto, fatto, con Rice che ha seguito le indicazioni alla perfezione per l'1-0.

Chi è Nicolas Jover, mago dei calci piazzati

Ancora una volta dunque premiato il lavoro di Jover, tecnico che Arteta ha strappato al Manchester City di Guardiola e che ha fatto fare un salto di qualità importante all'Arsenal. Notevole il suo lavoro soprattutto sui calci d'angolo: basti pensare che nella scorsa stagione la formazione inglese ha segnato ben 20 gol su calci piazzati, rigori esclusi.

Arsenal-Real Madrid 3-0, debacle di Ancelotti in Champions

E poco dopo lo stesso centrocampista ha fatto ancora meglio, con un'altra punizione-capolavoro. In questo caso la sfera è finita nel sette, alle spalle del povero Courtois anche questa volta senza colpe di fronte alla perfezione della conclusione dell'avversario. Real Madrid al tappeto, sotto i colpi di Rice che ha vinto ampiamente il duello a distanza con il compagno di nazionale Bellingham. Il colpo del definitivo ko è arrivato poi con un'altra conclusione dalla distanza, questa volta però con il pallone in movimento da parte di Merino. 3-0 e seria ipoteca per la qualificazione in semifinale per un Arsenal stellare.