video suggerito

Il Real Madrid fa uno sgarbo storico alla federazione: annulla tutti gli impegni prima della finale Dopo le parole dell’arbitro della finale di Coppa del Re il Real Madrid si chiude in silenzio stampa: chiede delle scuse ufficiali da parte della federazione spagnola. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conferenza stampa degli arbitri della finale della Coppa del Re non è piaciuta al Real Madrid. Domani i Blancos giocheranno la finale di Coppa del Re contro il Barcellona ma si sono chiusi in un silenzio stampa di protesta per le parole di Ricardo De Burgos Bengoetxea e della sua squadra che hanno denunciato le pressioni fatte dalla tv ufficiale della società. Per questo la squadra di Carlo Ancelotti ha annullato tutti gli impegni pubblici previsti alla vigilia di questa partita con un sit-in storico contro la federazione calcistica spagnola.

È un segnale forte contro la RFEF e le accuse di condizionamento delle gare. Il malcontento della classe arbitrale spagnola ha portato il Real a chiudersi a riccio un giorno prima di un incontro importantissimo e la conferenza stampa del direttore di gara ha aumentato la rabbia del club che ha deciso di rispondere a suo modo, con un gesto di ribellione mai visto prima.

Il Real si schiera contro la federazione spagnola

Prima d'ora non si era mai vista una presa di posizione così forte da parte di una squadra. Secondo quanto riportato da Marca alla Casa Blanca hanno annullato tutti i classici impegni previsti dalla federazione spagnola prima della finale di Coppa del Re: Ancelotti non farà nessuna conferenza stampa, non ci sarà nessuna sessione di allenamento aperta alla stampa e neanche il servizio fotografico. Inoltre Florentino Perez non parteciperà alla cena ufficiale dei presidenti e potrebbe addirittura disertare lo stadio in vista della partita di domani.

Leggi anche Il Real Madrid ha scelto il sostituto di Ancelotti: Florentino Perez lo vuole prima del Mondiale per Club

Il Real Madrid vorrebbe un cambio delle designazioni arbitrali che però non arriverà e qualcuno teme che possa non presentarsi in campo contro il Barcellona, un gesto che sarebbe a dir poco estremo. Al club non sono piaciute le dichiarazioni dell'arbitro che ha parlato di pressioni da parte del Real che adesso chiede delle scuse ufficiali per queste accuse dato che si tratta di un fatto gravissimo e che potrebbe condizionare la finale.