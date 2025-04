video suggerito

L'arbitro di Barcellona-Real scoppia in lacrime prima della partita: denuncia le pressioni L'arbitro del Clasico non trattiene le lacrime quando parla degli insulti ricevuti dal figlio per il suo lavoro: "Quando tuo figlio va a scuola e gli viene detto che suo padre è un 'ladro' e torna a casa piangendo, è davvero dura"

A cura di Ada Cotugno

Nel giro di due settimane Barcellona-Real Madrid deciderà le sorti del calcio spagnolo in Coppa del Re e anche in campionato: il Clasico si giocherà per due volte a distanza di pochissimo e, vista l'importanza capitale della partita per le sorti della Liga, non mancano le polemiche dopo le designazioni arbitrali. In coppa la gara è stata affidata a Ricardo De Burgos Bengoetxea che in conferenza stampa è scoppiato in lacrime.

Prima della finale gli arbitri hanno tenuto una conferenza stampa, esattamente come succede con gli allenatori, in cui hanno denunciato le pressioni ricevute negli ultimi mesi e hanno commentato le difficoltà che si ritrovano ad affrontare in un clima di crescente tensione.

L'arbitro di Barça-Real scoppia a piangere

Il video di De Burgos è toccante: mentre parla gli occhi diventano lucidi e non riesce a trattenere le lacrime quando racconta degli insulti che riceve suo figlio: "Quando tuo figlio va a scuola e gli viene detto che suo padre è un ‘ladro' e torna a casa piangendo, è davvero dura". L'arbitro cerca di far capire all'esterno come vengono vissute certe critiche: "Quello che sto facendo è cercare di educare mio figlio, dirgli che suo padre è onesto, che commette errori come qualsiasi altro atleta. È una vera tortura, e non lo consiglierei a nessuno. Il giorno in cui me ne andrò da qui, voglio che mio figlio sia orgoglioso di ciò che suo padre era e di ciò che rappresenta l'arbitraggio, che ci ha trasmesso tanti valori".

De Burgos denuncia le pressioni ricevute

L'evento scatenante del suo discorso è stato un filmato pubblicato da Real Madrid TV subito dopo la designazione. Prima di alcune partite l'emittente manda in onda dei video che raggruppano gli errori del fischietto scelto per arbitrare i Blancos, creando una pressione ingestibile sull'arbitro e alimentando il clima di polemiche che da diversi mesi vige in Spagna. Anche con lui si è ripetuta la stessa scena, ma De Burgos ha preferito rompere il silenzio pubblicamente approfittando della conferenza stampa.