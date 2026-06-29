Vinícius Jr. scoppia in lacrime in tv per il videomessaggio della nonna: mostra il suo lato più umano

Vinicius scoppia a piangere durante un’intervista dopo il videomessaggio della nonna Nilza, che lo ha cresciuto fino ai 16 anni. Un momento intenso prima della sfida da dentro o fuori che il Brasile giocherà contro il Giappone ai Mondiali 2026.

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Vinícius Jr. ha mostrato il suo lato più umano in un momento che ha commosso milioni di tifosi. L'attaccante del Brasile e del Real Madrid è scoppiato in lacrime durante un'intervista televisiva dopo aver ricevuto un videomessaggio della nonna Nilza, la donna che lo ha cresciuto e accompagnato nei primi, difficili anni della sua vita.

Il campione brasiliano ha vissuto con la nonna fino ai 16 anni e non ha mai nascosto il ruolo fondamentale che ha avuto nel suo percorso. Nel filmato, Nilza ha ripercorso alcuni ricordi dell'infanzia del nipote, gli ha espresso tutto il suo affetto e gli ha augurato buona fortuna per il prosieguo dei Mondiali 2026. Parole che hanno spezzato la voce di Vinícius, incapace di trattenere le lacrime davanti alle telecamere.

"Lei è una persona davvero speciale perché mio padre ha sempre vissuto lontano, quindi sono sempre stata con mia madre, i miei fratelli e mia nonna. La casa era piccola, quindi spesso dormivo nello stesso letto con lei. Non ho parole; ha lasciato un segno indelebile nella mia vita. So che arriva un momento in cui le persone se ne vanno, quindi custodisco gelosamente ogni istante trascorso con lei. Hanno fatto tutto il possibile per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Vederla felice non ha prezzo", ha raccontato Vinícius durante la trasmissione "Sunday with Hulk".

Vinícius Jr. si scioglie in lacrime: il videomessaggio della nonna commuove tutto il Brasile

Non è la prima volta che il 25enne lascia trasparire tutta la sua sensibilità. Figura di riferimento della Seleção, Vinícius si è già commosso in diverse conferenze stampa quando gli sono stati ricordati i sacrifici della sua famiglia e il lungo cammino che lo ha portato fino ai vertici del calcio mondiale.

Sul campo, però, il numero 7 continua a trascinare il Brasile. Finora ha realizzato quattro gol e servito un assist nelle prime tre partite del Mondiale, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del torneo.

"Questa è una generazione che sta lottando duramente per portare il Brasile al vertice. La sesta stella si sta facendo strada. Abbiamo imparato molto negli ultimi anni. Molti giocatori hanno partecipato all'ultima Copa América. Ancelotti ci dà libertà, tranquillità e la speranza di poter tornare al vertice. Avere giocatori come Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo e Marquinhos, che hanno molta esperienza, dà a noi giovani la libertà e lo spazio per giocare. Ho solo 25 anni, ma c'è un gruppo che sta emergendo con molto talento, con nomi come Endrick e Rayan…", ha commentato.

Adesso l'emozione dovrà lasciare spazio al campo. Il Brasile affronterà il Giappone nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026, una sfida senza possibilità di appello. Lo ha ricordato anche il commissario tecnico Carlo Ancelotti: "Non è una partita a eliminazione diretta, è una gara a eliminazione diretta, non si torna indietro ".