Cucurella al Real Madrid: i tifosi del Barcellona molestano e minacciano la moglie Claudia Rodriguez

Il trasferimento di Marc Cucurella dal Chelsea al Real Madrid ha scatenato l’odio dei tifosi catalani che lo hanno ritenuto un “tradimento” inaccettabile. Il difensore ha esordito proprio tra le giovanili del Barça.

Marc Cucurella con la maglia della Spagna, con cui è impegnato ai Mondiali 2026

Un trasferimento che è stato ratificato ancor prima dell'inizio dei Mondiali per evitare pensieri e preoccupazioni che avrebbero potuto distrarre il difensore della Nazionale Spagnola, Marc Cucurella. Il Chelsea ha deciso di cederlo, di fronte alle richieste del Real Madrid di Mourinho, ma a insorgere e creare più di un semplice problema sono stati i tifosi del Barcellona. Che non hanno accettato il "tradimento" di un ex canterano, fino al punto di molestare e minacciare di morte sui social la moglie del giocatore, Claudia Rodriguez.

Il trasferimento di Cucurella dal Chelsea al Real Madrid: il ruolo chiave di Mourinho

L'ingaggio di Marc Cucurella da parte del Real Madrid, su esplicita richiesta di un Mourinho che sta ridisegnando la rosa dei Blancos, ha profondamente irritato i tifosi anti madridisti, soprattutto quelli della sponda Atletico a Madrid e gli eterni rivali del Barcellona. Anche perché di fronte alla decisione di lasciare Londra e del Chelsea di accettare la partenza del difensore, sia i catalani che i Colchoneros si erano dimostrati interessati all'eventuale acquisto. Tuttavia, Cucurella non ha esitato a dare la priorità ai Blancos convinto da Mourinho che ha giocato un ruolo chiave, spingendo Florentino Perez a pagare 55 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per un totale di circa 60 milioni di euro. Cucurella ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2032.

Col Chelsea Cucurella ha collezionato 163 presenze complessiv dal 2022 al 2026 vincendo 1 Conference e un Mondiale per Club

Il tradimento di Cucurella e le minacce alla moglie Claudia: era cresciuto nella cantera del Barça

Nei giorni e nelle settimane successive, però, non è cessato il clamore in Spagna del trasferimento e soprattutto in Catalogna è aumentato il dissapore e la rabbia: Claudia Rodriguez, la moglie di Cucurella, ha iniziato a ricevere numerose minacce di morte, tutte denunciate alla polizia. "La famiglia sta soffrendo, ed è inaccettabile" hanno comunicato alcune televisioni spagnole che hanno verificato la situazione delicatissima per i familiari del giocatore che ha iniziato a tirare i primi calci proprio nelle giovanili del Barça, motivo per il quale il trasferimento al Real Madrid è stato considerato a tutti gli effetti un tradimento inaccettabile.