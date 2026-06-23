Cucurella al Real Madrid: i tifosi del Barcellona molestano e minacciano la moglie Claudia Rodriguez
Un trasferimento che è stato ratificato ancor prima dell'inizio dei Mondiali per evitare pensieri e preoccupazioni che avrebbero potuto distrarre il difensore della Nazionale Spagnola, Marc Cucurella. Il Chelsea ha deciso di cederlo, di fronte alle richieste del Real Madrid di Mourinho, ma a insorgere e creare più di un semplice problema sono stati i tifosi del Barcellona. Che non hanno accettato il "tradimento" di un ex canterano, fino al punto di molestare e minacciare di morte sui social la moglie del giocatore, Claudia Rodriguez.
Il trasferimento di Cucurella dal Chelsea al Real Madrid: il ruolo chiave di Mourinho
L'ingaggio di Marc Cucurella da parte del Real Madrid, su esplicita richiesta di un Mourinho che sta ridisegnando la rosa dei Blancos, ha profondamente irritato i tifosi anti madridisti, soprattutto quelli della sponda Atletico a Madrid e gli eterni rivali del Barcellona. Anche perché di fronte alla decisione di lasciare Londra e del Chelsea di accettare la partenza del difensore, sia i catalani che i Colchoneros si erano dimostrati interessati all'eventuale acquisto. Tuttavia, Cucurella non ha esitato a dare la priorità ai Blancos convinto da Mourinho che ha giocato un ruolo chiave, spingendo Florentino Perez a pagare 55 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus per un totale di circa 60 milioni di euro. Cucurella ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2032.
Il tradimento di Cucurella e le minacce alla moglie Claudia: era cresciuto nella cantera del Barça
Nei giorni e nelle settimane successive, però, non è cessato il clamore in Spagna del trasferimento e soprattutto in Catalogna è aumentato il dissapore e la rabbia: Claudia Rodriguez, la moglie di Cucurella, ha iniziato a ricevere numerose minacce di morte, tutte denunciate alla polizia. "La famiglia sta soffrendo, ed è inaccettabile" hanno comunicato alcune televisioni spagnole che hanno verificato la situazione delicatissima per i familiari del giocatore che ha iniziato a tirare i primi calci proprio nelle giovanili del Barça, motivo per il quale il trasferimento al Real Madrid è stato considerato a tutti gli effetti un tradimento inaccettabile.