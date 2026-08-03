L’esordio di Dumfries col Real Madrid finisce in un video virale: tifosi scatenati

Pagato 20 milioni all’Inter attivando la clausola rescissoria, Denzel Dumfries ha esordito sabato nell’amichevole con la Fiorentina: un video diventato virale su X che riassume la sua prova diventa il catalizzatore dei commenti dei tifosi scatenati.

Denzel Dumfries ha esordito sabato scorso con la maglia del Real Madrid giocando da titolare nell'amichevole che la squadra di Mourinho ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina a Klagenfurt. Il 30enne olandese, per il quale le merengues hanno pagato la clausola rescissoria di 20 milioni all'Inter, è stato schierato non nel suo ruolo naturale di esterno della difesa o di un centrocampo a cinque, ma sulla destra della trequarti nel 4-2-3-1 messo in campo dallo Special One. Il calciatore si era unito al Real da pochi giorni dopo le vacanze post Mondiali, avendo solo tre allenamenti alle spalle. La prova di Dumfries è durata 75 minuti, prima di essere sostituito dal 19ennee Daniel Yanez.

Una prestazione che i media iberici hanno giudicato appena sufficiente, niente di più né meno, con qualche spunto interessante ma poco impatto offensivo e alcune incertezze. Chiaramente Dumfries è ben lontano dalla condizione ideale ed è stato impiegato in una posizione non abituale per lui, mentre Alexander-Arnold era il terzino titolare alle sue spalle nella difesa a quattro. Il gol del pareggio definitivo di Kean, dopo che il Real era avanti 2-0, è arrivato dal suo lato.

Ma se giornali e siti parlano di "debutto con luci e ombre", aggiungendo che "bisogna dargli tempo", sui social i tifosi del Real si sono scatenati, andandoci giù pesante con l'olandese, reduce da cinque stagioni all'Inter nelle quali ha vinto due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe. Il catalizzatore dei commenti contro Dumfries è stato un video diventato virale su X in cui è riassunta – in maniera un po' tendenziosa – la sua prova contro la Fiorentina: controlli falliti, contrasti persi, tocchi banali sbagliati. Insomma c'era un po' di tutto per farlo apparire al suo peggio.

E i tifosi del Real non si sono fatti pregare per dargli addosso, non solo sotto quel video (che aveva la dicitura "il ragazzo è finito"), ma anche sotto altri post relativi alla prestazione di Denzel contro la Fiorentina. Da "catastrofe" a "non vale niente" e "Real truffato", fino ad arrivare al definitivo "rimandiamolo all'Inter". Tra i tanti commenti critici o sarcastici, a onor del vero ce n'erano anche altri che difendevano Dumfries, sottolineando che era solo la prima partita, con zero preparazione e in un ruolo non suo. Il buon Denzel farà bene ad abituarsi subito alle pressioni enormi della piazza madridista.