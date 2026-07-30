Hoeness: “Il Real Madrid vuole Olise? Rido. Anche se viene l’Imperatore della Cina non lo vendiamo”

Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, toglie definitivamente dal mercato Michael Olise e lo fa mandando un messaggio sarcastico al Real Madrid.

Michael Olise è stato uno dei migliori giocatori della stagione 2025-2026. Un'annata con tre trofei, quasi la normalità per il Bayern Monaco, e con due grosse delusioni: in Champions League, dove ha strabiliato, e ai Mondiali, quarto con la Francia, ma con sette assist all'attivo. Il Real Madrid lo aveva messo nel mirino, per regalare a Mourinho un altro grande colpo di mercato. Ma il Bayern Monaco si è opposto e in modo smargiasso e fragoroso il francese lo toglie dal mercato Uli Hoeness.

Hoeness risponde a distanza al Real Madrid

Che Olise sia uno dei migliori calciatori al mondo è un dato di fatto. Florentino Perez vuole tornare a vincere e non sta badando a spese. Il francese però rimarrà dov'è. Il presidente onorario Uli Hoeness, dopo la prima uscita stagionale – la canonica amichevole con il Rotten che ogni anno subisce una valanga di gol (stavolta è finita 15 a 0) – ha toccato anche l'argomento Olise.

A chi ha chiesto delle possibilità del transalpino di passare al Real Madrid ha detto: "Mi viene da fare una grassa risata". Sorride Hoeness e sprezzante risponde al Real Madrid, in modo chiarissimo: "Ha un contratto di tre anni e non lo vendiamo. Anche se arriva l'Imperatore della Cina non lo vendiamo". Caso chiuso. Olise non si tocca.

La presa di posizione di Hoeness non è certamente casuale. Un messaggio chiaro, diretto al Real Madrid che evidentemente ha corteggiato Olise, che ha ascoltato e forse anche immaginato il trasferimento in Spagna, ma il Bayern lo ha blindato.

7 assist in 8 partite ai Mondiali per Michael Olise.

Il miglior tridente al mondo lo ha il Bayern, secondo Honess

Hoeness, che è stato calciatore del Bayern negli anni '60 e '70, e fa parte della dirigenza da decenni – vi è rientrato anche dopo la condanna e l'esperienza in carcere – non ha perso il suo spirito ed ha mandato un messaggio chiaro, però, anche al tecnico Vincent Kompany, che dopo aver vinto due volte consecutive la Bundesliga, in Champions League deve provare a fare un altro passo, quello decisivo, dopo l'eliminazione in semifinale con il PSG.

Ora deve provare ad arrivare fino in fondo. Hoeness ha esaltato il tridente del Bayern: "Abbiamo il miglior trio d'attacco al mondo con Kane, Diaz e Olise", come a dire che con questo tridente bisogna vincere tutto. Intanto è stato acquistato dall'Eintracht Francoforte il difensore Brown.