Yan Diomande va al Real Madrid: nota furiosa del PSG, effetto a cascata sulla cessione di Vinicius

Il Real Madrid si è assicurato il 19enne Yan Diomande dal Lipsia per oltre 100 milioni. L’attaccante è stato soffiato al PSG, che non l’ha presa bene e ha diffuso una nota per ribadire che “non tradirà i suoi principi di gestione finanziaria responsabile”. L’arrivo dell’ivoriano potrebbe significare l’addio di Vinicius, sul quale c’è l’Arsenal.

Yan Diomande è ormai un calciatore del Real Madrid, dopo che il club merengue ha raggiunto l'accordo col Lipsia – proprietario del cartellino del 19enne attaccante esterno ivoriano – per una cifra ben superiore ai 100 milioni di euro, tra i 120 e i 130. La squadra allenata (nuovamente) da José Mourinho ha bruciato il PSG, che sembrava in pole position fino a qualche ora fa e poi si è trovato coinvolto nell'asta scatenata dall'inserimento del club di Florentino Perez, che come si sa non bada a spese quando vuole qualcuno.

Diomande al Real, la rabbia del PSG beffato: "Richieste sproporzionate, mercato sbilanciato"

Quanto il PSG abbia preso male l'esito della vicenda di calciomercato lo dimostra la nota diffusa dal club di Al-Khelaifi, che non nomina il Real ma indica espressamente il lievitare dei costi ritenuto inaccettabile, dopo che aveva già raggiunto un accordo verbale con il giocatore a giugno: "Il Paris Saint-Germain ha ritirato ufficialmente questa sera il suo interesse e ha posto fine a tutte le negoziazioni per Yan Diomande. L'importo richiesto per il trasferimento, così come le pretese salariali, erano totalmente sproporzionati e di tale natura da aver sbilanciato il mercato".

"Il PSG non si allontanerà dai suoi principi di gestione finanziaria rigorosa e di equilibrio della rosa – continua il comunicato – Due volte campione d'Europa in carica e il club più titolato degli ultimi anni, il PSG non si lascerà trascinare dall'inflazione artificiale dei prezzi né dalle manovre di certi intermediari. Il club proseguirà, con calma e fiducia, la sua strategia sul mercato dei trasferimenti".

Mourinho ha uno squadrone, ma ora potrebbe perdere Vinicius: Arsenal pronto a svenarsi

L'ha spuntata dunque il Real, che piazza il quinto colpo di un calciomercato estivo finora sontuoso: Diomande – reduce da un'ultima stagione a Lipsia da 13 gol e 10 assist in 36 presenze totali – segue gli arrivi di Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva e Marc Cucurella.

Vinicius potrebbe lasciare il Real Madrid dopo l'arrivo di Diomande

L'acquisto a peso d'oro dell'ivoriano, ennesimo esterno d'attacco nella rosa del Real, potrebbe peraltro significare l'addio di Vinicius. Il 26enne brasiliano è entrato nell'ultimo anno di contratto e le trattative di rinnovo sono in stallo da mesi. L'Arsenal ha iniziato a esplorare seriamente un'offerta, che tuttavia per essere presa in considerazione dal club madridista dovrebbe essere superiore ai 150 milioni. Come si vede, siamo in un altro universo rispetto al calciomercato di basso cabotaggio cui ormai ci ha abituato il depresso – sotto tutti i punti di vista – calcio italiano.