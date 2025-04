La reazione di Mbappé alle due punizioni di Declan Rice: è la fotografia del Real Madrid

video suggerito

Il Real Madrid è stato irriconoscibile nell'ultima notte di Champions: l'Arsenal all'Emirates ha fatto la partita perfetta, confezionando un 3-0 finale con le due perle di Declan Rice direttamente da punizione. Due piazzati perfetti, con il secondo che si candida a essere uno dei gol più belli dell'intera competizione per la bellezza del tiro e la precisione che ha fatto finire il pallone direttamente all'incrocio dei pali. Una rete da rivedere in loop che ha sbalordito perfino Kylian Mbappé, impietrito in mezzo al campo davanti alla furia della squadra inglese.

Era impossibile resistere alle due reti del centrocampista e le telecamere hanno pizzicato la star francese nel momento giusto. Mentre Rice festeggiava con i Gunners Mbappé è rimasto fermo con le mani sui fianchi mentre dava vita a una reazione eloquente: gli è bastata una smorfia per racchiudere perfettamente quel momento fatto di shock per il risultato e incredulità per aver assistito a una punizione bellissima.

Mbappé reagisce al gol di Rice con una smorfia

Nel giro di 12 minuti la partita del Real Madrid si è completamente capovolta, regalandoci una serata inattesa. Nessuno si sarebbe aspettato un crollo del genere da parte dei campioni in carica che a Londra hanno vissuto un vero incubo e si ritroveranno ad affrontare un'impresa nella partita di ritorno del Bernabeu, uno stadio in cui anche le cose impossibili possono accadere. Ma l'Arsenal si porterà dietro il ricordo di una partita splendida, vinta per 3-0 grazie anche alle due punizioni di Declan Rice che hanno incantato tutti.

Perfino Mbappé è rimasto senza parole dopo il secondo piazzato, il più bello in assoluto della serata: l'esecuzione dell'inglese è stata perfetta e alle sue spalle l'attaccante del Real si è lasciato andare a una reazione incontrollata di puro stupore per la bellezza del gol e anche per il risultato che non girava a suo favore. L'immagine della sua smorfia è diventata virale e ha racchiuso benissimo al serata dei Blancos, irriconoscibili in casa dei Gunners dove hanno sfoderato una delle prestazioni più brutte della stagione.