Il video imbarazzante che mostra come è ridotto il calcio Arabia Saudita: in 2 anni nulla è cambiato

A cura di Ada Cotugno

C'è un giocatore dell'Al Ettifaq che sbaglia clamorosamente una rimessa con le mani. Un gesto che dovrebbe essere la base per ogni calciatore professionista ma che viene eseguito nel modo più brutto possibile: è diventato virale sui social il video di Radhi Al Otaibi che manda oltre la porta una rimessa laterale, sprecando completamente il tiro che invece sarebbe dovuto finire all'interno dell'area di rigore per creare una situazione di pericolo. È una scena surreale e che fa specie a chi è abituato a seguire questo sport e che non dovrebbe mai vedersi su un campo di massima categoria.

Oltre alle battute che hanno accompagnato la figuraccia del club saudita si apre una lunga riflessione sulla Saudi Pro League che ormai due estati fa si era candidata come il nuovo paradiso del calcio. Ricchi investimenti hanno portato a quelle latitudini grandi campioni come Cristiano Ronaldo e Benzema e l'intento era chiaramente quello di innalzare il livello per creare una lega competitiva e piena di appeal per i futuri talenti. Ma, a giudicare da quello che possiamo vedere, la missione sembra naufragata.

Il giocatore dell'Al Ettifaq sbaglia una rimessa laterale

Pochi giorni fa l'Al Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard fino a qualche mese fa, è sceso in campo contro l'Al Ittihad perdendo per 3-2, ma non è la sconfitta a far discutere. In pieno recupero gli viene fischiata una rimessa laterale, preziosa per creare una potenziale palla gol nell'area avversaria, ma il giocatore incaricato di batterla fa cilecca: sembra assurdo anche solo pensare di poter sbagliare, eppure il pallone è finito oltre la linea di fondo prendendo una traiettoria assurda.

In Arabia Saudita non è cambiato niente

Un errore così elementare apre a riflessioni su ciò che è diventato il campionato in Arabia Saudita. Nel progetto originale c'era l'idea di migliorare la qualità delle squadre favorendo l'arrivo di grandi campioni grazie anche agli investimenti ingenti fatti due estati fa: Cristiano Ronaldo ha aperto la strada, tanti altri lo hanno seguito nella speranza di trovare terreno fertile per mantenere il livello di competitività ma senza troppa concorrenza. Alla fine però i piani non si sono concretizzati e chi è rimasto lì sta di fatti conducendo una pensione dorata che porta tanti soldi ma pochi benefici in termini calcistici.

Qualche giocatore si è allontanato dal giro della nazionale, altri riflettono su un possibile ritorno in Europa o Sudamerica per vivere gli ultimi anni della carriera con qualche soddisfazione, e tutto ciò che doveva essere del campionato saudita non si è realizzato. Neanche l'arrivo dei campioni ha alzato il livello medio che resta basso: gli stadi sono vuoti e in campo si vedono ancora scene del genere, nonostante siano passati due anni dall'inizio di tutto.