Nikola Pokrivac è morto in un tragico incidente stradale, aveva 39 anni: lutto nel calcio in Croazia Lutto nel calcio croato: Nikola Pokrivac è morto tragico incidente stradale con quattro macchine. L’ex centrocampista di Dinamo Zagabria, Monaco e Salisburgo aveva 39 anni. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Nikola Pokrivac è morto in un incidente stradale. Il 39enne ha giocato nel corso della sua carriera con la Dinamo Zagabria, il Monaco e il Salisburgo ed è stato nel giro della nazionale dal 2008 al 2010, collezionando 15 presenze. A dare la notizia della scomparsa è la Federazione calcistica croata.

Nel 2015 gli era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, che lo aveva costretto a ritirarsi dal calcio professionistico: nel 2021 era tornato in campo e la scorsa estate era entrato nella rosa del NK Vojnic.

Secondo i media locali, Pokrivac venerdì sera si trovava a bordo di un veicolo insieme a tre compagni di squadra quando sono rimasti coinvolti in un'incidente che con quattro veicoli a Karlovac, nella Croazia centrale: due dei suoi compagni di squadra sono in condizioni critiche.

Questa la comunicazione sui social della HNS: "L'ex giocatore della nazionale croata Nikola Pokrivač, che ha giocato 15 volte per il Vatrene e negli ultimi anni ha combattuto con successo una grave malattia, è tragicamente scomparso stasera in un incidente stradale a Karlovac. L'HNS esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia per questa perdita irreparabile. Riposa in pace".

Il presidente della federazione croata, Marijan Kustic, ha usato queste parole per ricordarlo: "È impossibile trovare parole di conforto in un momento così sconvolgente e incredibilmente triste, in cui abbiamo perso una giovane vita. Non posso che esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Nikola e ai suoi cari per questa perdita insostituibile, e l'HNS e la famiglia del calcio croato saranno al loro fianco in questi momenti così difficili".

Nikola Pokrivač è stato nel giro della nazionale croata dal 2008 al 2010, collezionando 15 presenze, e nel corso di una carriera ha giocato anche per il Monaco, in Ligue 1, e per il Salisburgo, in Austria. Proprio il club monegasco ha pubblicato un ricordo del centrocampista croato sui social: "Il Club è addolorato nell'apprendere della scomparsa del suo ex centrocampista Nikola Pokrivac. Alla famiglia e ai suoi cari, l'AS Monaco esprime le sue più sincere condoglianze".